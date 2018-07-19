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Спецмиссия ОБСЕ не собирает досье на своих сотрудников, - Хуг о вероятной утечке данных

Первый заместитель председателя специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг сообщил, что миссия не собирала персональную и финансовую информацию о своих сотрудниках

Об этом сообщает Громадское.

Именно такие данные, по данным немецкого телеканала ARD, оказались в распоряжении российской разведки.

«Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ не собирает информацию о ее сотрудниках. Для нас вопрос приватности и безопасности нашего персонала является очень серьезным. Мы также уважаем основополагающие права на частную жизнь наших сотрудников и не мониторим, наблюдаем внимательно исследуем частную жизнь наших сотрудников», — отметил он.

При этом ОБСЕ обратилась к телеканалу за более подробной информацией о возможной утечке данных сотрудников миссии, которые работают в зоне боевых действий на Донбассе.

«Мы сообщили журналистам ARD о том, что нам нужно больше деталей по этому случаю», — отметил он.

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