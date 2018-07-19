Спецмиссия ОБСЕ не собирает досье на своих сотрудников, - Хуг о вероятной утечке данных
Об этом сообщает Громадское.
Именно такие данные, по данным немецкого телеканала ARD, оказались в распоряжении российской разведки.
«Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ не собирает информацию о ее сотрудниках. Для нас вопрос приватности и безопасности нашего персонала является очень серьезным. Мы также уважаем основополагающие права на частную жизнь наших сотрудников и не мониторим, наблюдаем внимательно исследуем частную жизнь наших сотрудников», — отметил он.
При этом ОБСЕ обратилась к телеканалу за более подробной информацией о возможной утечке данных сотрудников миссии, которые работают в зоне боевых действий на Донбассе.
«Мы сообщили журналистам ARD о том, что нам нужно больше деталей по этому случаю», — отметил он.
- 17 июля стало известно, что российская разведка могла получить внутренние документы украинской команды ОБСЕ. По данным ARD, документы российской стороне, вероятно, предоставил сотрудник миссии ОБСЕ.
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