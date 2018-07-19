Смертельное ДТП с Зайцевой: эксперт-автотехник рассказал, кто из водителей нарушил правила

19 июля, 2018, 07:52

Эксперт-автотехник, которого допросили в харьковском суде по делу смертельного ДТП 18 октября, подтвердил, что правила нарушили оба участника происшествия - Елена Зайцева на Lexus и Геннадий Дронов на Volkswagen

Об этом сообщает Укринформ.

"В зале заседания - Елена Зайцева и Геннадий Дронов, они находятся на скамье за ​​стеклянной перегородкой. Присутствуют прокуроры и адвокаты подозреваемых и потерпевших. В суд также прибыли три эксперта Харьковского НИИ судебных экспертиз им. Бокариуса. Они должны представить результаты экспертиз, в частности, - четырех дисков видеозаписи, сделанной в момент ДТП ", - отметили в суде.

Специалист по автотехнической экспертизе, добавили в суде, подтвердил, что действия обоих фигурантов находятся в причинно-следственной связи относительно момента опасности, то есть, неизбежного столкновения.

"Дронов тронулся с места на желтый свет, тем самым отверг Lexus, мчался мимо на красный свет на большой скорости, на толпу людей на переходе", - сказали в суде.

Поскольку допрос эксперта-автотехника затянулся из-за множества перекрестных вопросов адвокатов обоих подозреваемых, то суд принял решение перенести заседание. Допрос других экспертов, стало известно, состоится на заседании суда 24 июля, в 14:00.