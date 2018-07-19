 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Смертельное ДТП с Зайцевой: эксперт-автотехник рассказал, кто из водителей нарушил правила

Эксперт-автотехник, которого допросили в харьковском суде по делу смертельного ДТП 18 октября, подтвердил, что правила нарушили оба участника происшествия - Елена Зайцева на Lexus и Геннадий Дронов на Volkswagen

Об этом сообщает Укринформ.

"В зале заседания - Елена Зайцева и Геннадий Дронов, они находятся на скамье за ​​стеклянной перегородкой. Присутствуют прокуроры и адвокаты подозреваемых и потерпевших. В суд также прибыли три эксперта Харьковского НИИ судебных экспертиз им. Бокариуса. Они должны представить результаты экспертиз, в частности, - четырех дисков видеозаписи, сделанной в момент ДТП ", - отметили в суде.

Специалист по автотехнической экспертизе, добавили в суде, подтвердил, что действия обоих фигурантов находятся в причинно-следственной связи относительно момента опасности, то есть, неизбежного столкновения.

"Дронов тронулся с места на желтый свет, тем самым отверг Lexus, мчался мимо на красный свет на большой скорости, на толпу людей на переходе", - сказали в суде.

Поскольку допрос эксперта-автотехника затянулся из-за множества перекрестных вопросов адвокатов обоих подозреваемых, то суд принял решение перенести заседание. Допрос других экспертов, стало известно, состоится на заседании суда 24 июля, в 14:00.

  • Напомним, вечером 18 октября в Харькове после столкновения двух внедорожников погибли 6 пешеходов, еще 6 пострадали.
  • Харьковские правоохранители задержали предполагаемую виновницу аварии. Ею оказалась 20-летняя девушка, которая была за рулем автомобиля Lexus.
  • Появилось видео, как Lexus въезжает в толпу в Харькове.
  • Девушку-водителя Lexus течение 2 лет 8 раз задерживали за нарушение правил.
  • Защита Зайцевой перекладывает ответственность на другого водителя. Водитель Volkswagen Tuareg Дронов утверждает, что когда он практически пересек перекресток, в него въехал Lexus. 8 ноября Дронова арестовали на 42 суток. Прокуратура считает, что в ДТП виновны оба водителя.
  • Экспертиза обнаружила следы кодеина в крови Зайцевой. Адвокат говорит, что нет доказательств наркотического опьянения Зайцевой.
  • Водитель Lexus Зайцева признала свою вину в смертельном ДТП в Харькове.
  • Полиция начала расследование в отношении автошколы, где училась подозреваемая в смертельном харьковском ДТП Зайцева.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

19 июля, 2018 четверг

18 июля, 2018 среда

больше новостей

19 июля, 2018 четверг

18 июля, 2018 среда

17 июля, 2018 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать