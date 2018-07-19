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Следователи выяснили, кто отравил Скрипалей в Солсбери, - СМИ

Британским следователям удалось идентифицировать людей, подозреваемых в отравлении экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии нервно-паралитическим веществом "Новичок"

Об этом сообщает издание Reuters со ссылкой на данные агентства Press Association.

"Британские следователи считают, что они идентифицировали подозреваемых лиц, которые совершили нападение с использованием "Новичка" против Скрипалей", - пишут журналисты.

Имена подозреваемых и их количество пока не раскрывают, однако известно, что они - россияне.

Ранее эксперты Организации по химического оружия собрали образцы в британском Эймсбере для установления типа вещества, которым были отравлены двое британцев Чарли Роули и Дон Стерджесс. Последние, как подозревают следователи, были отравлены тем самым "Новичком", что и Скрипали.

9 июля в больнице в результате воздействия "Новичка" умерла Дон Стерджесс. 11 июля второй пострадавший Чарли Роули вышел из критического состояния.

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