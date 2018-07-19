Следователи выяснили, кто отравил Скрипалей в Солсбери, - СМИ
Об этом сообщает издание Reuters со ссылкой на данные агентства Press Association.
"Британские следователи считают, что они идентифицировали подозреваемых лиц, которые совершили нападение с использованием "Новичка" против Скрипалей", - пишут журналисты.
Имена подозреваемых и их количество пока не раскрывают, однако известно, что они - россияне.
Ранее эксперты Организации по химического оружия собрали образцы в британском Эймсбере для установления типа вещества, которым были отравлены двое британцев Чарли Роули и Дон Стерджесс. Последние, как подозревают следователи, были отравлены тем самым "Новичком", что и Скрипали.
9 июля в больнице в результате воздействия "Новичка" умерла Дон Стерджесс. 11 июля второй пострадавший Чарли Роули вышел из критического состояния.
- Напомним, 5 марта в британском городе Солсбери бывшему российскому разведчику Сергею Скрипалю и его дочери стало плохо в торговом центре, после чего его госпитализировали с отравлением неизвестным веществом.
- После отравления Скрипаля и его дочери глава правительства Великобритании объявило о высылке из страны 23 российских дипломатов.
- Польша и ряд других стран ЕС объявили о выдворении российских дипломатов в связи с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери.
- В российской разведке заявили, что в отравлении Скрипалей виноваты агенты США и Великобритании.
- Юлию Скрипаль выписали из больницы и отвезли в тайное место. 18 мая бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля выписали из госпиталя в Великобритании.
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