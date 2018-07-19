Сколько и какой хлеб надо кушать, чтобы не вредить здоровью. Советы диетолога

19 июля, 2018, 12:23

Диетолог Елена Фус рассказала, почему большое количество хлеба плохо влияет на здоровье и почему хлеб на закваске лучше дрожжевого

Об этом она написала на своей Facebook-странице.

Диетолог рассказывает, что хороший хлеб требует минимум ингредиентов: просто цельное мука, вода, закваска и соль.В пекарнях же часто добавляют совершенно ненужные жиры, клейковину, неустойчиво к высокой температуре семена и другие вещества, чтобы хлеб был дольше свежим и стоил больше.

На что же нужно обратить внимание при покупке

На дрожжах или закваске. Хлеб на закваске имеет преимущество над дрожжевым. Зерно содержит много фитиновой кислоты, которая является анти-питательным веществом. В кислой среде теста, которое обеспечивает закваска, фитиновая кислота в значительной степени разрушается.

Поэтому, если есть выбор: хлеб на закваске или дрожжевой хлеб - выбирайте первый, особенно если покупаете цельнозерновой.

Хлеб с семечками. Много людей считает, что хлеб с добавлением семечек полезнее. Всем известно, что орехи и семечки являются ценным источником ненасыщенных жирных кислот, витамина Е.

Но эти компоненты очень чувствительны к высоким температурам, после выпекания они уменьшают свои ценные свойства. Добавление семечек и орехов повышает энергетическую ценность хлеба за счет жиров.

Два важных фактора, влияющих на полезность хлеба

Амилопектин. В состав зернового крахмала муки входит амилопектин и амилоза. Именно амилопектин делает хлеб "белым и пушистым". В организме он усваивается быстро, в отличие от амилозы, которая усваивается медленно.

Поэтому два ломтика хлеба из пшеничной муки поднимают уровень сахара в крови, как сахар рафинад. Постоянное употребление хлеба и других изделий из пшеничной муки в больших количествах может привести к инсулиновой резистентности. Ваша фигура полнеет, появляется подкожный жир, которого трудно избавиться.

Глютен или клейковина. Это белок пшеничного, ржаного и ячменного зерна. В кишечнике глютен тяжело переваривается. Он может воздействовать на слизистую оболочку - нарушать кишечный барьер для вирусов, бактерий, непереваренных пищевых макромолекул и провоцировать иммунную реакцию и воспаление.

Постоянный избыток глютена в рационе может вызвать развитие сахарного диабета, пищевую непереносимость, избыточный вес, непереносимость глютена (целиакией) и другие аутоиммунные заболевания.

Но полностью отказываться от хлеба диетолог не рекомендует. Хлеб, как никакой другой продукт, продлевает чувство сытости после еды, тем самым предупреждает лишние перекусы. Также он багачує рацион клетчаткой, витаминами группы В, кальцием и белком.

Около 100 г хлеба в течение дня с первыми блюдами или овощами - допустимая норма, которая никак не повлияет на размер талии.