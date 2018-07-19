Швецию охватили масштабные лесные пожары, власти просят помощи у ЕС
Об этом сообщает The Local.
Италия направила 2 самолета Canadair CL-415, которые могут перевозить 6000 л воды за раз, и 13 человек. Шесть пожарных вертолетов прислала Норвегия.
Но в МЧС Швеции просят направить больше самолетов, а также вертолеты, чтобы ликвидировать пожары, которые еще не находятся под контролем.
По состоянию на 19 июля сообщалось о 44 разные пожары по всей стране, в некоторых районах людей просят уехать ради своей безопасности.
Три наиболее пострадавшие от пожаров региона находятся в центральной части Швеции - Эвлеборг, Емтланд и Даларна. Одна из сильнейших пожаров горит в Ямтланде, занимая площадь более 2500 гектаров и увеличиваясь со скоростью 10 квадратных метров на минуту.
"Сейчас основное внимание уделяется пожаротушение с самолетов, и мы увидим, как мы можем использовать их наилучшим и эффективным способом в течение дня", - сказала представитель МЧС Бритта Рамберг.
Кроме того, шведское министерство по чрезвычайным ситуациям начало возвращать работников из отпусков, к тушению пожара привлекли и армию.
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