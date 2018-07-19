Швецию охватили масштабные лесные пожары, власти просят помощи у ЕС

19 июля, 2018, 12:54

В Швеции по всей стране горят леса, власть просит ЕС направить больше пожарных самолетов на помощь в борьбе с огнем

Об этом сообщает The Local.

Италия направила 2 самолета Canadair CL-415, которые могут перевозить 6000 л воды за раз, и 13 человек. Шесть пожарных вертолетов прислала Норвегия.

Но в МЧС Швеции просят направить больше самолетов, а также вертолеты, чтобы ликвидировать пожары, которые еще не находятся под контролем.

По состоянию на 19 июля сообщалось о 44 разные пожары по всей стране, в некоторых районах людей просят уехать ради своей безопасности.

Три наиболее пострадавшие от пожаров региона находятся в центральной части Швеции - Эвлеборг, Емтланд и Даларна. Одна из сильнейших пожаров горит в Ямтланде, занимая площадь более 2500 гектаров и увеличиваясь со скоростью 10 квадратных метров на минуту.

"Сейчас основное внимание уделяется пожаротушение с самолетов, и мы увидим, как мы можем использовать их наилучшим и эффективным способом в течение дня", - сказала представитель МЧС Бритта Рамберг.

Кроме того, шведское министерство по чрезвычайным ситуациям начало возвращать работников из отпусков, к тушению пожара привлекли и армию.