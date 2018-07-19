Шабунин распространяет новые фейки для образа жертвы, - адвокат

19 июля, 2018, 19:40

Адвокат Игорь Черезов обвинил главу ГПК Виталия Шабунина в очередном распространении фейков о Руслане Журиле

Об этом Черезов заявил в Facebook.

Как отметил адвокат, после того как общественность осталась равнодушной к новости о том, что Руслан Журило якобы организовал "тортометание" под САП 17 июля, Шабунину пришлось как-то делать из себя жертву. В своем посте Шабунин написал, что ему кто-то якобы отсылает СМС с именем "Руслан"... Он решил, что это Журило", - иронизирует адвокат.

"И понеслось: без малейших доказательств Шабунин и ГПК обливают грязью Руслана Журила и безосновательно вспоминают экс-депутата Николая Мартыненко, которых я защищаю как адвокат. В отношении их родное для Шабунина НАБУ слепило смешное дело, которое развалится в любом суде (включая антикоррупционный). Но вспоминают их Шабунин и его соратники так, чтобы не нарваться на судебный иск...", - подчеркнул Игорь Черезов.

Сначала, отметил адвокат, ГПК имени Шабунина разместил фото Руслана Журила в кафе - с "тонкими намеками" о якобы причастности Руслана Журила к столкновениям под САП 17 июля. Хотя он мирно пил кофе - даже не вблизи САП - понятия не имел ни о какой пиар-акции Шабунина.

"Теперь Шабунин публикует непонятное СМС о якобы "Руслане" с абсурдным требованием убрать это фото из интернета (!). Во-первых, это полная чушь. Фото невозможно "убрать" из интернета, это должны знать даже "высокоинтеллектуальные антикоррупционеры", - отметил Черезов.

"С таким же "успехом" можно отправить СМС от имени Виталика с угрозой взорвать завод по производству тортиков Roshen. И раз СМС от Виталика, значит от Шабунина. Бред? Ну, с точки зрения Шабунина - нет. Это серьезное "доказательство", - саркастически заметил адвокат.

По его мнению, "наши доморощенные антикоррупционеры" и дальше не дружат ни с доказательствами, ни с элементарной логикой. Ведь фэйковое дело, по которому НАБУ безосновательно обвинило ряд людей (включая Журило), давно находится в суде, а САП поддержала обвинение...

"Так для чего Руслану защищать Холодницкого? Это полный абсурд. Вся эта истерика с отправкой СМС самому себе направлена на пиар господина Шабунина и создание образа жертвы", - делает вывод Черезов.