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Сердцу не поможет: ученые развеяли миф о пользе рыбьего жира

Долгое время считалось, что такую добавку, как рыбий жир стоит принимать, ведь жирные кислоты омега-3 предотвращают заболевания сердца, снижая артериальное давление и уровень холестерина

Однако анализ 79 научных работ, в которых участвовали 112 059 человек, не подтвердил эту пользу для сердечно-сосудистой системы, пишет Business Insider .

С 79 исследований 25 ученые расценили как надежные, в которых, по их мнению, имел место низкий риск предубеждений. Во всех представленных работах принимали участие как мужчины, так и женщины из Северной Америки, Европы, Австралии и Азии.

Некоторые из них имели сердечно-сосудистые заболевания. Как правило, авторы исследований делили испытуемых на две группы: первая употребляла вместе с пищей жирные кислоты омега-3, а вторая - придерживалась обычной диеты.

Авторы пришли к выводу, что добавки, вероятно, практически не влияют на риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.

"Обзор убедительно доказывает, что добавка с омега-3 наподобие рыбьего жира не поможет здоровью сердца и не снизит риск инсульта. Эффект слишком незначителен. Что касается самой жирной рыбы, то это здоровая пища, хотя из-за небольшого количества исследований не ясно, позволит ли увеличение ее потребления защитить сердце", - отметила ведущий автор обзора доктор Ли Хупер из университета Восточной Англии.

Однако, как отметила Хупер, включение в рацион жирной рыбы все же куда лучший вариант при употребление различных добавок: "Вы также получаете источник белка, насыщенные жиры, а морепродукты содержат селен, железо и витамин D. Все это полезные питательные вещества", - сказала она.

Внимание к полиненасыщенным жирным кислотам в мире резко выросло после сообщений о низкой распространенности сердечно-сосудистых заболеваний среди гренландских эскимосов (инуитов).

Заинтересованные датские ученые Bang и Dyerberg снарядили шесть экспедиций начиная с конца 1960-х годов и подтвердили очень низкую заболеваемость инфарктом миокарда в указанной популяции.

Авторы предположили, как возможное объяснение, употребление инуитами ω-3 морского происхождения, которые в большом количестве содержатся в мясе тюленей и китов — главных составляющих пищевого рациона эскимосов Гренландии.

По словам Ли Хупер, испытания конца 80-х - начале 90-х годов создали стереотип, будто жирные кислоты омега-3 снижают риск инфаркта. Однако, как она утверждает, ни одно исследование с тех пор не доказало это утверждение наглядно.

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