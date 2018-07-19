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Сборная Хорватии подарила футболки детям, спасенным из пещеры в Таиланде


фото: REUTERS
Сборная Хорватии отправила 12 игровых футболок детям, спасенным из пещеры в Таиланде

Об этом сообщает Хорватский футбольный союз.

"Мы рады тому, что дети идут на поправку после тяжелого потрясения и решили преподнести такой подарок в поддержку", - говорится в заявлении.

Дети и их футбольный тренер пропали 23 июня и были найдены в пещере через девять дней, где оказались заблокированными из-за наводнения. 8 июля началась операция по спасению команды.

Сборная Хорватии на чемпионате мира дошла до финала и завоевала серебряные медали. Среди прочих, награды получили защитник "Динамо" Иосиф Пиварич и бывший игрок киевлян Домагой Види и экс-футболисты "Днепра" Иван Стринич и Никола Калинич.

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