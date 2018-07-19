Самые популярные специальности и вузы: МОН назвал список фаворитов абитуриентов

19 июля, 2018, 14:22

Миллион абитуриентов в Украине уже подали заявления для поступления в вузы. Самыми популярными среди них направлениями являются право, филология, среднее образование, менеджмент и медицина

Об этом рассказал заместитель министра образования и науки Юрий Рашкевич 19 июля, сообщается на сайте МОН.

Среди университетов самыми популярными у поступающих сейчас есть КНУ им. Шевченко, ЛНУ им. Франко, КПИ им. Сикорского, Львовская политехника и ХНУ им. Каразина.

"Сегодняшний день можно считать "экватором" вступительной кампании - неделя подачи заявлений уже позади и неделя еще впереди, их прием продлится до 18 часов 26 июля. До 18-ти часов 25 июля будет открыта регистрация электронных кабинетов. А уже 1 августа состоится обнародование рейтингового списка абитуриентов", - сообщил Рашкевич.

Он отметил, что база, через которую происходит регистрация электронных кабинетов, работает безупречно и ни одного критического сбоя за это время в ее работе не было.

Всего на утро 19 июля абитуриенты подали в вузы почти миллион заявлений на бакалавра, магистра и младшего специалиста. Из них более половины - около 600 тыс. заявлений поданы в электронном виде.

Электронные кабинеты зарегистрировали уже 151 тыс абитуриентов - это более 90% процентов от ожидаемой в этом году количества. Из них 130 тыс уже подали электронные заявления.

"Среднее количество заявлений, которую сегодня подали абитуриенты - 4. Согласно Условиям приема, каждый абитуриент может подать на бюджет до 7 заявлений. То есть скорее всего большинство абитуриентов ждут последних дней вступительной кампании, чтобы в зависимости от ситуации, рейтинговых списков подать заявления, что остались. В итоге только на бакалавра мы ожидаем около миллиона заявлений", - отметил Рашкевич.