Ryanair отменил рейсы из трех стран для 50 тысяч пассажиров

19 июля, 2018, 09:52

Авиаперевозчик Ryanair отменил все рейсы, которые должны были отправляться из трех стран Европы 25 и 26 июля

Об этом сообщает Avianews.com со ссылкой на представителей компании.

Причиной отмены рейсов стала забастовка бортпроводников. Это затронет около 50 000 пассажиров, которые должны вылететь отмененным рейсами.

Уточняется, что забастовка отразится на 24% рейсов, летящих с и в Испанию, 27% португальских и 31% бельгийских.

Пассажиры, которые покупали билеты на отмененные рейсы, получили смс-сообщения и электронные письма, в которых компания предложила бесплатно перенести вылет на 7 дней от начальной даты или вернуть деньги за билеты.

Бортпроводники требуют повышения заработной платы и улучшения условий труда. Вместе с тем, в Ryanair отмечают, что зарплата бортпроводника достигает 40 000 евро в год, при этом они имеют по 14 выходных ежемесячно и оплачиваемые больничные.

"Эта забастовка полностью необоснованный и не несет ничего кроме цели разрушить отпуска семей и предоставить дополнительные бонусы конкурирующим авиакомпаниям в Бельгии, Португалии и Испании", - отмечают в компании.

Напомним, в среду, 18 июля, международный аэропорт "Львов" сообщил о задержании двух рейсов авиакомпании Azur Air из турецкого курортного города Анталия во Львов и обратно.