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Российские пранкеры позвонили Юнкеру и Могерини. О чем они говорили

Российские пранкеры выдали себя за премьер-министра Армении во время телефонного разговора с президентом Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером и верховным представителем Европейского Союза по вопросам иностранных дел Федерикой Могерини

Об этом сообщает Euronews.

Российские пранкеры Алексей Столяров и Владимир Кузнецов совершили два отдельные телефонные звонки в европейских чиновников продолжительностью 10 и 12 минут соответственно. Это происходило примерно в мае, вскоре после того, как Никола Пашиняна назначили новым премьер-министром Армении.

Во время звонка президент Еврокомиссии Юнкер назвал “ошибкой” решение президента США Дональда Трампа отказаться от ядерного соглашения с Ираном.

"Это серьезная угроза для нас и для меня лично. Я думаю, что Трамп вчера вечером сделал большую ошибку", - сказал Юнкер.

Когда один из пранкеров заявил, что его политическая партия понесла "сопротивления со стороны России", Юнкер призвал его двигаться дальше и поддерживать связи с правительством Путина.

"И в отношении России: мы не просим разрывать ваши отношения с Россией. Важно, чтобы вы встретились с Владимиром Путиным, я думаю, 14 мая или вскоре после этого. Это хорошо. Он является моим личным другом, так что я могу поговорить с ним, когда это нужно", - добавил Юнкер.

Россиянин закончил разговор с Юнкером, заявив, что Ким Кардашьян хотела бы работать в министерстве иностранных дел.

"О, да, это хорошо", - ответил президент Еврокомиссии.

Во время разговора с Могерини, когда россияне отметили давление из соседних стран - Турции и Азербайджана, а особенно России, она отметила, что  Армения всегда может рассчитывать на поддержку ЕС.

"Вы живете в непростом регионе, но вы можете рассчитывать на то, что вы имеете друзей. Это правда сложный регион, но я убеждена, что существует способ снизить напряженность и попробовать найти общий подход к ситуации”, - заявила Могерини во время телефонного звонка.

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