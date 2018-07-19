Россия собирается ввести санкции против сотен человек из Украины, - СМИ

19 июля, 2018, 13:09

Российское правительство начало работу над документом по введению санкций против физических и юридических лиц Украины

Об этом сообщает российское издание "Коммерсант" со ссылкой на собственные источники.

Собеседник издания объяснил, что такое решение приняли, чтобы снизить негативное влияние на российскую экономику в связи с введением санкций.

Ограничения собираются ввести против нескольких сотен физических лиц и около ста юридических лиц. В список должны попасть бизнесмены, политики и госслужащие: их активы в России заблокируют, им запретят выводить капитал.

Читайте также: Виталий Портников: российские антисанкции нам помогут

Введение санкций в отношении Украины состоится согласно указу, который президент России Владимир Путин подписал 4 июня. Согласно нему, "меры воздействия" вводятся против иностранных государств и их организаций, должностных лиц, граждан.

Это, в частности, прекращение или приостановка сотрудничества российских компаний с "недружественными" государствами и международными организациями в различных отраслях, а также "запрет или ограничение" на ввоз продукции и сырья, странами происхождения которых являются иностранные государства.