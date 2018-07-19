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"В любой непонятной ситуации - ешьте овощи". 5 фактов от Супрун

Глава МЗ Ульяна Супрун рассказала, чем полезны фрукты и овощи и в каких ситуациях их стоит есть

Об этом говорится на ее Facebook-странице.

Медицинские эксперты постоянно поощряют добавлять больше овощей в свой рацион. Британская Национальная служба здравоохранения (National Health Service, NHS) и Американское онкологическое общество (American Cancer Society) советуют ежедневно кушать 5 порций овощей и фруктов. Одна порция - это 80 граммов, всего за день нужно употреблять 450 граммов.

Когда следует есть овощи и фрукты

"Не знаете, что выбрать на обед? Овощи - надежная защита от многих заболеваний". Богатый овощами рацион уменьшает риски появления сердечно-сосудистых болезней, диабета 2-го типа, ожирения и некоторых видов рака. Кроме того, помогает уменьшить риск образования камней в почках и потерю костной ткани.

"Готовитесь к экзамену? Овощи полезны для мозга". Антиоксиданты в составе овощей противодействуют повреждению клеток и помогают предотвратить атеросклероз, болезни Альцгеймера и Паркинсона.

"Трудная неделя? Овощи предотвращают стресс". Из-за эмоционального истощения люди склонны переедать. Однако многие овощей содержат питательные вещества, а также жирные кислоты омега-3. Они помогают бороться с тревожностью и депрессией.

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"Хотите прийти в форму? Овощи помогают сохранять здоровый вес". В овощах содержится клетчатка, которая необходима для быстрого насыщения без вредных калорий. Одновременно вместе с овощами вы потребляете больше полезных и питательных веществ.

"Проводите много времени за компьютером? Овощи улучшают зрение". И предотвращают риск появления заболеваний глаз. Например, бета-каротин, содержащийся в моркови, успешно борется с макулярной дегенерацией сетчатки и катарактой.

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