"Толстенькая, как кльоцок": Как менялась внешность Фреймут с детства
19 июля, 2018, 11:15
Украинская телеведущая Ольга Фреймут рассказала о том, какой была в 20 лет и о чем мечтала с самого детства
Об этом пишет Новый канал.
Ольга Фреймут призналась, что была отличницей и всегда знала, кем хочет быть в будущем. Ведущая верила, что ее ждет особая судьба.
"Родители верили и хвалили. В университет поступила с замечательным результатом. Мне повезло, что я еще в детстве определилась, кем хочу стать. И мной не бросало. Делала обдуманные шаги к мечте", - рассказала Фреймут.
Чтобы достичь успеха, Ольге пришлось поработать над собой в том числе и над внешним видом.
"Внешность моя была ужасной. Кривые зубы (пришлось брекеты носить), толстенькая, как кльоцок, волосы длинные и секущиеся. Надо было над собой поработать", - поделилась она.
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