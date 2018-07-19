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"Толстенькая, как кльоцок": Как менялась внешность Фреймут с детства

Украинская телеведущая Ольга Фреймут рассказала о том, какой была в 20 лет и о чем мечтала с самого детства

Об этом пишет Новый канал.

Ольга Фреймут призналась, что была отличницей и всегда знала, кем хочет быть в будущем. Ведущая верила, что ее ждет особая судьба.

"Родители верили и хвалили. В университет поступила с замечательным результатом. Мне повезло, что я еще в детстве определилась, кем хочу стать. И мной не бросало. Делала обдуманные шаги к мечте", - рассказала Фреймут.

Чтобы достичь успеха, Ольге пришлось поработать над собой в том числе и над внешним видом.

"Внешность моя была ужасной. Кривые зубы (пришлось брекеты носить), толстенькая, как кльоцок, волосы длинные и секущиеся. Надо было над собой поработать", - поделилась она.

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