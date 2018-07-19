"Ливерпуль" заменил неудачника финала ЛЧ самым дорогим голкипером мира

19 июля, 2018, 11:31

Алиссон Бекер станет самым дорогим вратарем мира и заменит в "Ливерпуле" неудачника финала Лиги чемпионов Лориса Кариуса

Об этом сообщает Mirror.

Алиссон уже вылетел в Англию, где сегодня пройдет медицинское обследование и подпишет контракт с "Ливерпулем". Сумма трансфера составит 75 млн евро, что сделает 25-летнего бразильца самым дорогим голкипером в истории.

Алиссон перешел в "Рому" летом 2016 - го года из "Интернасьонала" за 8 млн евро. В прошлом сезоне он сыграл за римлян 49 матчей, пропустил 47 голов 22 матча отстоял на ноль. На счету Алиссона 31 матч за сборную Бразилии, в которой он является основным голкипером.

"Ливерпуль" начал искать нового вратаря после того, как Лорис Кариус провалил финале Лиги чемпионов.