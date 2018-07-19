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"Челси" назвал "Барселоне" заоблачную цену на своего лидера


фото: marca
"Челси" сообщил "Барселоне" стоимость бельгийского полузащитника Эдена Азара

Об этом сообщает Onda Cero.

"Челси" хочет получить от "Барселоны" за Азара 150 млн евро, а также вингера каталонцев Усмана Дембеле. Трансферная стоимость француза по оценкам transfermarkt составляет 130 млн евро. "Барса" прошлым летом заплатила за него дортмундской "Боруссии" 115 млн евро.

Эден Азар перед новым сезоном заявил, что хочет покинуть "Челси" и перейти в другой клуб.

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