При въезде на Труханов остров произошел конфликт: водитель подвинул авто бунтовщика своей машиной
Об этом сообщает Киев оперативный.
Согласно правилам, въезд на остров на транспорте разрешен только в случае наличия номеров машины в специальной базе данных, или за деньги. Однако, зайти пешком можно бесплатно.
Водителя машины КИА не пропустили, поскольку его номера в базе не было и платить он отказался. Отметим, что регистрация авто не киевская, а львовская. Мужчина заблокировал проезд на остров и вызвал полицию, змотивувавши это тем, что шлакбаум работает незаконно.
Водитель авто Toyota с киевской регистрацией, который находился за машиной КИА, решил "подвинуть" бунтующего против правил черновицкого водителя. Он сдал на газ на несколько метров протащил КИА.
Когда разблокировали проезд - водитель Toyota скрылся с места событий.
Сезонное ограничение проезда на Труханов остров действует уже не первый год. Он установлен на промежуток времени от 9 мая до 30 сентября.
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