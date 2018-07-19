 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Промоутер прокомментировал слухи об отмене боя Усик - Гассиев


фото: boxingscene
Соорганизатор Всемирной боксерской суперсерии Калле Зауэрланд отреагировал на слухи о срыве боя Александра Усика против Мурата Гассиева

Об этом сообщает BoxingScene.

По словам Зауэрланда, заявления команды Усика о том, что бой может быть отменен, не соответствуют действительности.

"Эти слухи полны мусора, нет абсолютно никаких проблем. По факту, Усик лично мне сказал, что имеет огромное желание выиграть первый в истории трофей Мохаммеда Али. Он говорил мне несколько месяцев назад, что ему все равно, где пройдет финал. Он очень и очень уверен, что поднимет трофей в субботу над своей головой", - сказал Зауэрланд.

Читайте также: Почему чехарда с тренерами вылезет Усику боком

  • 17 июля Александр Усик отказался проводить в Москве открытую тренировку перед поединком с Муратом Гассиевым.

  • Ранее стало известно, что перед боем с россиянином Александр Усик уволил своего тренера Сергея Ватаманюка.

  • Бой Усик - Гассиев состоится 21 июля в Москве, его победитель станет абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе (до 90,7 кг).

  • Усик в финале Всемирной боксерской суперсерии будет защищать титулы чемпиона мира по версиям WBC и WBO и попытается отобрать пояса IBF и WBA в Гассиева.

.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

19 июля, 2018 четверг

18 июля, 2018 среда

больше новостей

19 июля, 2018 четверг

18 июля, 2018 среда

17 июля, 2018 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать