Промоутер прокомментировал слухи об отмене боя Усик - Гассиев

19 июля, 2018, 09:22

Соорганизатор Всемирной боксерской суперсерии Калле Зауэрланд отреагировал на слухи о срыве боя Александра Усика против Мурата Гассиева

Об этом сообщает BoxingScene.

По словам Зауэрланда, заявления команды Усика о том, что бой может быть отменен, не соответствуют действительности.

"Эти слухи полны мусора, нет абсолютно никаких проблем. По факту, Усик лично мне сказал, что имеет огромное желание выиграть первый в истории трофей Мохаммеда Али. Он говорил мне несколько месяцев назад, что ему все равно, где пройдет финал. Он очень и очень уверен, что поднимет трофей в субботу над своей головой", - сказал Зауэрланд.

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17 июля Александр Усик отказался проводить в Москве открытую тренировку перед поединком с Муратом Гассиевым.

Ранее стало известно, что перед боем с россиянином Александр Усик уволил своего тренера Сергея Ватаманюка.

Бой Усик - Гассиев состоится 21 июля в Москве, его победитель станет абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе (до 90,7 кг).

Усик в финале Всемирной боксерской суперсерии будет защищать титулы чемпиона мира по версиям WBC и WBO и попытается отобрать пояса IBF и WBA в Гассиева.

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