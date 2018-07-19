Промоутер прокомментировал слухи об отмене боя Усик - Гассиев
Об этом сообщает BoxingScene.
По словам Зауэрланда, заявления команды Усика о том, что бой может быть отменен, не соответствуют действительности.
"Эти слухи полны мусора, нет абсолютно никаких проблем. По факту, Усик лично мне сказал, что имеет огромное желание выиграть первый в истории трофей Мохаммеда Али. Он говорил мне несколько месяцев назад, что ему все равно, где пройдет финал. Он очень и очень уверен, что поднимет трофей в субботу над своей головой", - сказал Зауэрланд.
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17 июля Александр Усик отказался проводить в Москве открытую тренировку перед поединком с Муратом Гассиевым.
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Ранее стало известно, что перед боем с россиянином Александр Усик уволил своего тренера Сергея Ватаманюка.
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Бой Усик - Гассиев состоится 21 июля в Москве, его победитель станет абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе (до 90,7 кг).
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Усик в финале Всемирной боксерской суперсерии будет защищать титулы чемпиона мира по версиям WBC и WBO и попытается отобрать пояса IBF и WBA в Гассиева.
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