Появилось видео избиения мужчины, который напал на журналистов в Кривом Роге

19 июля, 2018, 21:28

В социальных сетях появилось видео избиения мужчины, который ранее напал на журналистов в Кривом Роге и во время конфликта назвал их “хохлами”

Об этом в Facebook сообщил депутат Криворожского городского совета Николай Колесник.

Как говорится в сообщениях в соцсетях, активисты отыскали Юрия Островского, который якобы утром обменял крупную сумму гривень на российские рубли, сел в автомобиль и уже почти достиг административной границы с оккупированным Крымом.

Сначала Островский извинился на камеру перед всеми украинцами за свое поведение. Затем он решил вернуться в Кривой Рог, чтобы сотрудничать со следствием.