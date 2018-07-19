Появилось видео избиения мужчины, который напал на журналистов в Кривом Роге
19 июля, 2018, 21:28
В социальных сетях появилось видео избиения мужчины, который ранее напал на журналистов в Кривом Роге и во время конфликта назвал их “хохлами”
Об этом в Facebook сообщил депутат Криворожского городского совета Николай Колесник.
Как говорится в сообщениях в соцсетях, активисты отыскали Юрия Островского, который якобы утром обменял крупную сумму гривень на российские рубли, сел в автомобиль и уже почти достиг административной границы с оккупированным Крымом.
Сначала Островский извинился на камеру перед всеми украинцами за свое поведение. Затем он решил вернуться в Кривой Рог, чтобы сотрудничать со следствием.
- Напомним, что в Кривом Роге мужчина, который представился заместителем начальника охраны КП "Скоростной трамвай", ударил корреспондента по лицу. Журналист услышал в свой адрес нецензурные слова оскорбления на националистической почве: "Хохлы... Да, я русский!".
Читайте также
-
-
-
13 июля, 2018 Кто виноват в туристическом коллапсе
-
-
Читайте также
-
-
13 июля, 2018 Кто виноват в туристическом коллапсе
-