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Появилось видео избиения мужчины, который напал на журналистов в Кривом Роге

В социальных сетях появилось видео избиения мужчины, который ранее напал на журналистов в Кривом Роге и во время конфликта назвал их “хохлами”

Об этом в Facebook сообщил депутат Криворожского городского совета Николай Колесник.

Как говорится в сообщениях в соцсетях, активисты отыскали Юрия Островского, который якобы утром обменял крупную сумму гривень на российские рубли, сел в автомобиль и уже почти достиг административной границы с оккупированным Крымом.

Сначала Островский извинился на камеру перед всеми украинцами за свое поведение. Затем он решил вернуться в Кривой Рог, чтобы сотрудничать со следствием.

  • Напомним, что в Кривом Роге мужчина, который представился заместителем начальника охраны КП "Скоростной трамвай", ударил корреспондента по лицу. Журналист услышал в свой адрес нецензурные слова оскорбления на националистической почве: "Хохлы... Да, я русский!".
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