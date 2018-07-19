Повышение цен на проезд: Киевсовет отказался отменить решение

19 июля, 2018, 12:15

Киевская городская рада отказалась запретить повышение стоимости проезда в общественном транспорте до внедрения автоматизированного учета оплаты проезда и проведения аудита столичной подземки и “Киевпастранса”

За соответствующее решение проголосовали 24 депутата при минимально необходимых 61 голосах, передает Укринформ.

Как отметил автор проекта решения, депутат Киевсовета из фракции "Свобода" Юрий Сиротюк, документом предусмотрена запретить повышение тарифов на перевозку пассажиров на городских маршрутах общего пользования в Киеве к внедрению автоматизовнои системы учета оплаты проезда и проведение полного независимого публичного аудита коммунальных предприятий "Киевский метрополитен" и "Киевпастранс".

Кроме того, по его словам, планировалось отменить распоряжение от 5 июля, которым была повышена стоимость проезда в коммунальном транспорте.

Проект решения о запрете на увеличение стоимости проезда был вынесен на рассмотрение Киевсовета в прошлый четверг, 12 июля, однако тогда голосование по нему не произошло.

Напомним, в субботу, 14 июля, вступило в силу решение КГГА об установлении новых тарифов на перевозку пассажиров в городском транспорте: метрополитене, автобусе, трамвае, троллейбусе, фуникулере и в городской электричке. Отныне стоимость проезда составляет 8 гривен.