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Порошенко предлагает Марокко отменить визы для украинцев

Президент Украины принял верительные грамоты посла Марокко в Украине Эль Фауз Ашаби

Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

Порошенко предложил марокканской стороне принять решение об отмене визовых требований для украинских граждан.

Была также подчеркнута важность взаимодействия между двумя странами в рамках ООН, а также в процессе обретения Украиной статуса наблюдателя в Организации исламского сотрудничества.

Также Порошенко отметил заинтересованность в активизации торгово-экономического сотрудничества с Марокко и использовании промышленного и научно-технического потенциала Украины для совместных проектов.

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