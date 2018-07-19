Порошенко предлагает Марокко отменить визы для украинцев

19 июля, 2018, 20:21

Президент Украины принял верительные грамоты посла Марокко в Украине Эль Фауз Ашаби

Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

Порошенко предложил марокканской стороне принять решение об отмене визовых требований для украинских граждан.

Была также подчеркнута важность взаимодействия между двумя странами в рамках ООН, а также в процессе обретения Украиной статуса наблюдателя в Организации исламского сотрудничества.

Также Порошенко отметил заинтересованность в активизации торгово-экономического сотрудничества с Марокко и использовании промышленного и научно-технического потенциала Украины для совместных проектов.