Порошенко предлагает Марокко отменить визы для украинцев
19 июля, 2018, 20:21
Президент Украины принял верительные грамоты посла Марокко в Украине Эль Фауз Ашаби
Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.
Порошенко предложил марокканской стороне принять решение об отмене визовых требований для украинских граждан.
Была также подчеркнута важность взаимодействия между двумя странами в рамках ООН, а также в процессе обретения Украиной статуса наблюдателя в Организации исламского сотрудничества.
Также Порошенко отметил заинтересованность в активизации торгово-экономического сотрудничества с Марокко и использовании промышленного и научно-технического потенциала Украины для совместных проектов.
- Ранее министр Кабинета министров Украины Александр Саенко во время визита в Грузию обсудил с грузинским премьер-министром Мамукой Бахтадзе возможность поездок украинцев и грузин по внутренним паспортам.
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