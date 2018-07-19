Под Житомиром срочники ВСУ отработали преодоление огневой полосы препятствий

19 июля, 2018, 20:00

На полигоне под Житомиром военнослужащие срочной службы Вооруженных сил Украины отработали преодоление огневой полосы препятствий

Об этом сообщает командование десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины на своей странице в Facebook.

Подобных полос препятствий нет ни в Украине, ни в других странах. Ее длина составляет 400 метров в обе стороны. Всего на всей дистанции полосы бойцам нужно было преодолеть около десяти различных препятствий, среди которых блиндаж, участок с колючей проволокой, которую надо пройти по-пластунски, высокая бетонная стена, участок поваленного леса, несколько единиц техники и помещений различного типа. Все это бойцы проходят на скорость, под постоянные звуки выстрелов и взрывов, в полной амуниции и отрабатывают элементы тактики, прикрывая друг друга во время перемещений.

Главной особенностью данной полосы является то, что все препятствия подожжены и плотно дымят, что добавляет трудностей в ее прохождении. Также во время прохождения "горячих" участков, участники под наблюдением инструкторов тренируются, как правильно действовать в случае собственного возгорания, как правильно тушить товарищей, если те загорелись.

После преодоления огневой-штурмовой полосы препятствий, молодые десантники отправились на еще одно задание. Там они проползали под танком и, находясь в непосредственной близости от танка, учились действиям по уничтожению условного противника.