 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Под Житомиром срочники ВСУ отработали преодоление огневой полосы препятствий

На полигоне под Житомиром военнослужащие срочной службы Вооруженных сил Украины отработали преодоление огневой полосы препятствий

Об этом сообщает командование десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины на своей странице в Facebook.

Подобных полос препятствий нет ни в Украине, ни в других странах. Ее длина составляет 400 метров в обе стороны. Всего на всей дистанции полосы бойцам нужно было преодолеть около десяти различных препятствий, среди которых блиндаж, участок с колючей проволокой, которую надо пройти по-пластунски, высокая бетонная стена, участок поваленного леса, несколько единиц техники и помещений различного типа. Все это бойцы проходят на скорость, под постоянные звуки выстрелов и взрывов, в полной амуниции и отрабатывают элементы тактики, прикрывая друг друга во время перемещений.

Главной особенностью данной полосы является то, что все препятствия подожжены и плотно дымят, что добавляет трудностей в ее прохождении. Также во время прохождения "горячих" участков, участники под наблюдением инструкторов тренируются, как правильно действовать в случае собственного возгорания, как правильно тушить товарищей, если те загорелись.

После преодоления огневой-штурмовой полосы препятствий, молодые десантники отправились на еще одно задание. Там они проползали под танком и, находясь в непосредственной близости от танка, учились действиям по уничтожению условного противника.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

19 июля, 2018 четверг

больше новостей

19 июля, 2018 четверг

18 июля, 2018 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать