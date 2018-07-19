ОБСЕ назвала "ударом" обвинения в шпионаже на россиян. Проведут расследование

19 июля, 2018, 14:04

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ назвала "тяжелым ударом" обвинение по передаче информации российским спецслужбам

Об этом сообщает Deutsche Welle.

В миссии обещают "выяснить, что произошло и как".

Ранее заместитель главы миссии Александер Хуг заявил, что в ОБСЕ не знают, что произошло.

"Сейчас мы не можем сказать точно, что произошло. Нам нужны дальнейшие детали", - сказал Хуг в интервью программе "FAKT", пообещав "проверить эту ситуацию".

Напомним, по данным расследования немецкой телепрограммы FAKT, внутренние документы СММ ОБСЕ в Украине, вероятно, попали к российским спецслужбам.

Так, немецкие журналисты получили копию цифрового носителя с внутренними отчетами миссии о событиях на оккупированных Россией территориях Восточной Украины.

Также носитель содержит данные о коммуникации Александера Хуга и досье на членов миссии, в котором описаны черты характера, склонность к употреблению алкоголя, финансовое состояние, предпочтения в отношении женщин и тому подобное.

Журналисты считают, что вся эта информация, вероятно, была в распоряжении ФСБ, которая получила ее от сотрудника СММ ОБСЕ.