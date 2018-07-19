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Новые санкции России против Украины не будут иметь эффекта, - экономист

Новые российские санкции против Украины не будут иметь существенного влияния на украинскую экономику

Об этом заявил в эфире Еспресо.TV инвестиционный банкир Сергей Фурса.

"Все, что россияне могли экономически сделать, они сделали еще в 2013 году и затем в начале 2014. Тогда действительно был очень сильный удар по украинской экономике. Поэтому сейчас это уже будет ни о чем. Сейчас никоим образом ударить не могут, ибо в 2013-2014 году они все обрезали и это пока не критично", - сказал Фурса.

При этом эксперт отметил, что Украине не стоит прибегать к экономическим ответам на российские санкции, поскольку они являются именно ответом на действия Украины.

"Эти санкции - это их симметричный ответ на украинские санкции. Поэтому как мы можем реагировать? Все, что могли, сделали. Все, что будет другое, чтобы ужесточать санкции и идти в экономику, это будет, как бомбить Воронеж - мы сами себе сделаем хуже", - добавил Фурса.

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Банкир также выразил сомнение по поводу способности России на настоящем этапе вредить Украине при посредничестве экономических партнеров Беларуси и Казахстана.

"Они так или иначе уже и так воздействовали с 2014 года, ибо они в едином таможенном пространстве, поэтому там было обрезано довольно существенно, опять же, акциями самих россиян. А все, что могли в экономическом плане, они уже сделали", - подытожил Фурса.

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