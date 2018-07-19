Названы области, которые сегодня накроют грозовые дожди

19 июля, 2018, 09:34

В некоторых областях Украины 19 июля ожидаются осложнения погодных условий

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на прогноз Укргидрометцентра.

"Днем 19 июля в южных и восточных областях грозы, местами шквалы 15-20м/с", - отмечают спасатели.

Также сегодня в южных и Днепропетровской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Как рассказала синоптик Эспрессо.TV Наталья Диденко, над Украиной завис циклон. Он достигает верхних слоев атмосферы, сильно увлажняет воздух, дожди прокатываются практически по всей украине.