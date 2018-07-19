На следующей неделе остатки хлора дойдут до нулевой отметки, - Ассоциация водоканалов

19 июля, 2018, 19:54

Если предприятие "Днипроазот" не возобновит производство, то на следующей неделе запасы хлора в водоканалах Украины иссякнут

Об этом сообщила вице-президент Ассоциации водоканалов Ольга Бабий в эфире Еспресо.TV.

"К сожалению, я не могу заверить граждан Украины, что проблемы с питьевой воды у них не будет. По состоянию на сегодняшний вечер, объема хлора, который заходит по импорту, недостаточно, чтобы обеспечить потребности всех предприятий”, - заявила Бабий.

Она добавила, что Украина может ввезти из-за границы то количество цистерн с хлором, которое ей нужно, но вопрос заключается во времени для заключения контрактов на импорт.

"Время на импорт составляет от 20 до 30 дней. Цистерна из Казахстана путешествует 21 день. Сейчас у нас этого времени мало, потому что уже на следующей неделе остатки хлора в водоканалах будут доходить до нулевой отметки. Средняя потребность в хлоре на неделю составляет 200 тонн, а объем, который сейчас выезжает в Украину, это 30-40 тонн в неделю", - сообщила вице-президент Ассоциации водоканалов.

По мнению Бабий, есть две стороны этой ситуации. С одной стороны, частное предприятие “Днипроазот" должно производить при любых обстоятельствах товарную продукцию, потому что оно де-факто создало монополию на рынке. С другой, органы регулирования, а именно Антимонопольный комитет, должен действовать исключительно в пределах своих полномочий.

"Он обнаружил ситуацию, должен ее рассмотреть и наказывать нарушителя. Комитет дал четкую позицию, что он рассмотрит возможные нарушения и может не дать разрешение на поднятие цены данному предприятию", - отметила она.

В результате Украина примерно месяц может жить с почасовой подачей воды или на тех остатках, что будут.

"Если не начнет работать "Днипроазот", страна действительно будет жить на авось. И только в 20-30 числах августа 100% восстановятся поставки импортируемого хлора”, - заверила Бабий.

Сейчас сложная ситуация с водой сложилась в тех городах, где есть речной водозабор. Это Харьков, Кривой Рог, Кропивницкий, Запорожье, Киев, Черкассы, Житомир, Винница и пр.