На Николаевщине уволили машинистов поезда, который сбил женщину

19 июля, 2018, 09:22

В Николаевской области уволили с работы машинистов поезда, который насмерть сбил женщину

Об этом сообщает пресс-служба регионального филиала "Одесская железная дорога".

Трагический случай произошел 13 июля на станции Березнеговатое (Николаевская область). По предварительной информации, грузовой поезд, следовавший из Николаева в Апостолово, наехал на женщину, которая лежала на путях.

Локомотивная бригада попыталась спрятать тело, забрав его и избавившись дальше в дороге. Но случай обнаружил дежурный по станции Березнеговатое и сообщил правоохранителям.

"За нарушение рабочей дисциплины и Регламента действий работников, связанных с движением поездов в аварийных и нестандартных ситуациях машинист и помощник машиниста были уволены с занимаемых должностей. Сейчас все обстоятельства происшествия выясняются. Ведется следствие, назначен ряд экспертиз", - говорится в сообщении.