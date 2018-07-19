На Николаевщине уволили машинистов поезда, который сбил женщину
Об этом сообщает пресс-служба регионального филиала "Одесская железная дорога".
Трагический случай произошел 13 июля на станции Березнеговатое (Николаевская область). По предварительной информации, грузовой поезд, следовавший из Николаева в Апостолово, наехал на женщину, которая лежала на путях.
Локомотивная бригада попыталась спрятать тело, забрав его и избавившись дальше в дороге. Но случай обнаружил дежурный по станции Березнеговатое и сообщил правоохранителям.
"За нарушение рабочей дисциплины и Регламента действий работников, связанных с движением поездов в аварийных и нестандартных ситуациях машинист и помощник машиниста были уволены с занимаемых должностей. Сейчас все обстоятельства происшествия выясняются. Ведется следствие, назначен ряд экспертиз", - говорится в сообщении.
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