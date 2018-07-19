 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

На Николаевщине уволили машинистов поезда, который сбил женщину

В Николаевской области уволили с работы машинистов поезда, который насмерть сбил женщину

Об этом сообщает пресс-служба регионального филиала "Одесская железная дорога".

Трагический случай произошел 13 июля на станции Березнеговатое (Николаевская область). По предварительной информации, грузовой поезд, следовавший из Николаева в Апостолово, наехал на женщину, которая лежала на путях.

Локомотивная бригада попыталась спрятать тело, забрав его и избавившись дальше в дороге. Но случай обнаружил дежурный по станции Березнеговатое и сообщил правоохранителям.

"За нарушение рабочей дисциплины и Регламента действий работников, связанных с движением поездов в аварийных и нестандартных ситуациях машинист и помощник машиниста были уволены с занимаемых должностей. Сейчас все обстоятельства происшествия выясняются. Ведется следствие, назначен ряд экспертиз", - говорится в сообщении.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

19 июля, 2018 четверг

18 июля, 2018 среда

больше новостей

19 июля, 2018 четверг

18 июля, 2018 среда

17 июля, 2018 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать