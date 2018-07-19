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На Хмельнитчине мать сдавала в аренду сына для попрошайничества


фото: поліція
Изяславский районный суд Хмельницкой области приговорил к 5 годам лишения свободы 32-летнюю жительницу Белогорского района, которая сдала в аренду своего сына

Женщину задержали непосредственно в момент получения ею денежных средств за мальчика. За то, что отдала своего ребенка в аренду, женщина получила 15 тысяч гривен. Кроме того, она написала расписку, в которой подтвердила, что добровольно отдала ребенка и никаких претензий не имеет и в полицию заявлять не собирается.

Также, злоумышленница имеет двух старших мальчиков 7 и 12 лет. Относительно них она уже лишена родительских прав. Кроме того, женщина уже имеет судимости за кражи и другие преступления.

Изяславский районный суд рассмотрел материалы уголовного производства и признал женщину виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 149 (Торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно передачи человека) Уголовного кодекса Украины и приговорил ее к 5 годам лишения свободы.

 

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