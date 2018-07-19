На Хмельнитчине мать сдавала в аренду сына для попрошайничества
Женщину задержали непосредственно в момент получения ею денежных средств за мальчика. За то, что отдала своего ребенка в аренду, женщина получила 15 тысяч гривен. Кроме того, она написала расписку, в которой подтвердила, что добровольно отдала ребенка и никаких претензий не имеет и в полицию заявлять не собирается.
Также, злоумышленница имеет двух старших мальчиков 7 и 12 лет. Относительно них она уже лишена родительских прав. Кроме того, женщина уже имеет судимости за кражи и другие преступления.
Изяславский районный суд рассмотрел материалы уголовного производства и признал женщину виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 149 (Торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно передачи человека) Уголовного кодекса Украины и приговорил ее к 5 годам лишения свободы.
- Напомним, в Кривом Роге правоохранители задержали семейную пару, которая использовала свою 4-летнюю дочь для съемок порнографических роликов.
- Родители, которые сексуально эксплуатировали 4-летнюю дочь, оказались братом и сестрой.
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