Милевского выгнали из брестского "Динамо"

19 июля, 2018, 10:57

Экс-футболист сборной Украины Артем Милевский покидает брестское "Динамо".

Об этом заявила пресс-секретарь белорусского клуба Ольга Хижинкова, сообщает "Прессбол".

"Действительно, ФК "Динамо-Брест"расстается с Артемом Милевским и Алексеем Гавриловичем. Павел Савицкий также вскоре покинет команду. Причины, по которым "Динамо-Брест" прощается с данными игроками, клуб не разглашает. Расстаемся уважительно и надеемся, что эти футболисты при своей квалификации найдут достойные варианты продолжения работы", - сказала Хижинкова

Белорусские СМИ предполагают, что причиной ухода Милевского из "Динамо" стало нарушение футболистом дисциплины.