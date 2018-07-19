Милевского выгнали из брестского "Динамо"
19 июля, 2018, 10:57
Экс-футболист сборной Украины Артем Милевский покидает брестское "Динамо".
Об этом заявила пресс-секретарь белорусского клуба Ольга Хижинкова, сообщает "Прессбол".
"Действительно, ФК "Динамо-Брест"расстается с Артемом Милевским и Алексеем Гавриловичем. Павел Савицкий также вскоре покинет команду. Причины, по которым "Динамо-Брест" прощается с данными игроками, клуб не разглашает. Расстаемся уважительно и надеемся, что эти футболисты при своей квалификации найдут достойные варианты продолжения работы", - сказала Хижинкова
Белорусские СМИ предполагают, что причиной ухода Милевского из "Динамо" стало нарушение футболистом дисциплины.
- Милевский этой неделе сыграл за "Динамо" в матче чемпионата Беларуси против солигорского "Шахтера", перед которым состоялась презентация нового президента брестского клуба - знаменитого аргентинца Диего Марадоны.
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