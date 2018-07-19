 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Милевского выгнали из брестского "Динамо"


фото: dynamo-brest.by
Экс-футболист сборной Украины Артем Милевский покидает брестское "Динамо".

Об этом заявила пресс-секретарь белорусского клуба Ольга Хижинкова, сообщает "Прессбол".

"Действительно, ФК "Динамо-Брест"расстается с Артемом Милевским и Алексеем Гавриловичем. Павел Савицкий также вскоре покинет команду. Причины, по которым "Динамо-Брест" прощается с данными игроками, клуб не разглашает. Расстаемся уважительно и надеемся, что эти футболисты при своей квалификации найдут достойные варианты продолжения работы", - сказала Хижинкова

Белорусские СМИ предполагают, что причиной ухода Милевского из "Динамо" стало нарушение футболистом дисциплины.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

19 июля, 2018 четверг

18 июля, 2018 среда

больше новостей

19 июля, 2018 четверг

18 июля, 2018 среда

17 июля, 2018 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать