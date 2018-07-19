Международный суд ООН обязал Россию снять запрет Меджлиса

19 июля, 2018, 21:48

Международный суд ООН обязал Российскую Федерацию до 18 января 2019 года проинформировать по поводу шагов, направленных на выполнение приказа о снятии запрета деятельности Меджлиса

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

19 апреля 2017 года суд ООН обязал Российскую Федерацию "воздерживаться от ограничений на права крымскотатарского народа хранить свои представительские институты, включая Меджлис". Однако РФ этот приказ не выполнила. 19 июля суд подтвердил обязательность выполнения приказа.

Украина также призывает РФ выполнить свои международные обязательства путем отмены запрета деятельности Меджлиса, как это предусмотрено текстом приказа Международного суда ООН в 2017 году.