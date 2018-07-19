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Ломаченко проиграл в борьбе за звание лучшего бойца 2018 года


фото: BoxeoMundial.com
Украинский боксер Василий Ломаченко уступил американцу Теренсу Кроуфорду в борьбе за звание лучшего бойца 2018 года

Об этом сообщает ESPN.

Ломаченко был среди четырех претендентов на это звание, но уступил в борьбе за победу Кроуфордом, который является чемпионом мира по версии WBO в полусреднем весе (до 66,7 кг).

Кроме Ломаченко, боксер из США опередил звездных бойцов смешанных единоборств канадца Жоржа Сен-Пьера и американку Роуз Намаюнас. В прошлом году награду получил боец UFC Деметриус Джонсон из США.

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