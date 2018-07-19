Ломаченко проиграл в борьбе за звание лучшего бойца 2018 года
19 июля, 2018, 10:32
Украинский боксер Василий Ломаченко уступил американцу Теренсу Кроуфорду в борьбе за звание лучшего бойца 2018 года
Об этом сообщает ESPN.
Ломаченко был среди четырех претендентов на это звание, но уступил в борьбе за победу Кроуфордом, который является чемпионом мира по версии WBO в полусреднем весе (до 66,7 кг).
Кроме Ломаченко, боксер из США опередил звездных бойцов смешанных единоборств канадца Жоржа Сен-Пьера и американку Роуз Намаюнас. В прошлом году награду получил боец UFC Деметриус Джонсон из США.
- Свой предыдущий бой Василий Ломаченко провел 12 мая и нокаутировал венесуэльца Хорхе Линареса.
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После этого поединка украинский боксер перенес операцию на плече, из-за которой его возвращение на ринг в августе стало невозможным.
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21 июля в Москве Василий Ломаченко поддержит Александра Усика в бою против Мурата Гассиева.
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