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Лапшу на уши: оператор, снимавший интервью с мэром Москвы, повесил на себя макароны
19 июля, 2018, 15:06
Во время съемок интервью мэра Москвы Сергея Собянина на ушах одного из операторов заметили вареную лапшу. Съемки именно с этого ракурса вошли в интервью, опубликованное на сайте "Москвы 24"
Об этом пишет Meduza.
Между тем один из операторов, проводивших съемки, повесил себе на ухо настоящую вареную лапшу. Видео с лапшой изложил в своем инстаграмме Сергей Харитонов; он же, вероятно, и является главным героем ролика. Харитонов подписал пост хэштегом # обещалкин, # правда, # единаяроссия, # ФБК, # свобода слова и # свободасмы.
Работает Харитонов в штате телеканала, или это была разовая съемка, на момент публикации этого материала непонятно. В ФБК сообщили, что он не имеет отношения к организации. Харитонов не ответил на запрос редакции "Медузы".
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