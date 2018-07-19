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Лапшу на уши: оператор, снимавший интервью с мэром Москвы, повесил на себя макароны

Во время съемок интервью мэра Москвы Сергея Собянина на ушах одного из операторов заметили вареную лапшу. Съемки именно с этого ракурса вошли в интервью, опубликованное на сайте "Москвы 24"

Об этом пишет Meduza.

Между тем один из операторов, проводивших съемки, повесил себе на ухо настоящую вареную лапшу. Видео с лапшой изложил в своем инстаграмме Сергей Харитонов; он же, вероятно, и является главным героем ролика. Харитонов подписал пост хэштегом # обещалкин, # правда, # единаяроссия, # ФБК, # свобода слова и # свободасмы.

Работает Харитонов в штате телеканала, или это была разовая съемка, на момент публикации этого материала непонятно. В ФБК сообщили, что он не имеет отношения к организации. Харитонов не ответил на запрос редакции "Медузы".

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