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Киевляне не будут отдавать долги Ахметова "Нафтогазу". Решение суда

Суд решил спор между ПАО "Киевэнерго" и городом Киев по задолженности перед НАК "Нафтогаз Украины"

Об этом сообщает пресс-служба Хозяйственного суда.

"Ни КП "Киевтеплоэнерго", ни территориальная община города Киева не должен отвечать за долги ПАО "Киевэнерго" перед НАК "Нафтогаз Украины", а поэтому отсутствуют основания для вывода о наличии задолженности КП "Киевтеплоэнерго" за потребленный природный газ", - говорится в сообщении.

По мнению суда, часть 3 статьи 22 закона “О теплоснабжении” в части правоотношений, в которых конечным владельцем предыдущего и нового пользователя тепловых сетей являются различные лица, противоречит статьям 13, 41, 61 Конституции Украины. Соответственно, суд не применил статью 22 закона “О теплоснабжении” к этим правоотношениям. Данное решение суда может быть обжаловано в апелляционном суде.

Во время судебного заседания, которое длилось около часа, юристы “Нафтогаза” и “Киевэнерго”, ссылаясь на статью 22 закона “О теплоснабжении”, утверждали, что коммунальная компания “Киевтеплоэнерго”, к которой перешли тепловые активы столицы от “Киевэнерго”, является и правопреемником долгов “Киевэнерго”. Юристы же “Киевтеплоэнерго” отмечали, что данная статья не может быть применена в данном случае, поскольку “Киевэнерго” владело тепловыми сетями столицы по договору, на который статья закона не распространяется.

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