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Киберполиция пришла с обыском в офис КПУ

В четверг, 19 июля, представители киберполиции пришли с обыском в центральный офис запрещенной Коммунистической партии Украины в Киеве

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба КПУ.

"В офис ЦК Компартии Украины нагрянула киберполиция", - говорится в сообщении.

В то же время сайт КПУ, на котором также было размещено сообщение об обыске, сейчас отключен.

"Укринформ" со ссылкой на главу КПУ Петра Симоненко уточняет, что основанием для обыска является решение суда, в котором написано о закрытии сайта за размещение на нем фотографии первого секретаря ЦК Компартии Украины Владимира Щербицкого.

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