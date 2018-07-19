Киберполиция пришла с обыском в офис КПУ
19 июля, 2018, 15:56
В четверг, 19 июля, представители киберполиции пришли с обыском в центральный офис запрещенной Коммунистической партии Украины в Киеве
Об этом сообщает в Facebook пресс-служба КПУ.
"В офис ЦК Компартии Украины нагрянула киберполиция", - говорится в сообщении.
В то же время сайт КПУ, на котором также было размещено сообщение об обыске, сейчас отключен.
"Укринформ" со ссылкой на главу КПУ Петра Симоненко уточняет, что основанием для обыска является решение суда, в котором написано о закрытии сайта за размещение на нем фотографии первого секретаря ЦК Компартии Украины Владимира Щербицкого.
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