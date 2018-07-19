Кремлевскому пропагандисту Соловьеву запретили въезд в Украину
Об этом сообщает пресс-центр Независимого медиапрофсоюза Украины со ссылкой на официальный ответ СБУ.
В ведомстве напомнили, как журналист вел антиукраинскую деятельность на территории аннексированного Россией Крыма, а также в феврале 2018 года встречался со ставленником Кремля, так называемым главой республики Сергеем Аксеновым.
Тогда Соловьев обсудил вопросы взаимодействия и направления дальнейшего сотрудничества, планы совместных информационных мероприятий, а также наградил крымских активистов информационной сферы знаками Союза журналистов России "за заслуги".
"В интересах обеспечения национальной безопасности Украины 22 февраля 2018 года гражданину Российской Федерации Соловьеву Владимиру Геннадиевичу вынесено постановление о запрете въезда в Украину сроком на три года", - отмечается в заявлении СБУ.
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