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Кремлевскому пропагандисту Соловьеву запретили въезд в Украину

Правоохранители запретили въезд председателю Союза журналистов России Владимиру Соловьеву на территорию Украины на три года

Об этом сообщает пресс-центр Независимого медиапрофсоюза Украины со ссылкой на официальный ответ СБУ.

В ведомстве напомнили, как журналист вел антиукраинскую деятельность на территории аннексированного Россией Крыма, а также в феврале 2018 года встречался со ставленником Кремля, так называемым главой республики Сергеем Аксеновым.

Тогда Соловьев обсудил вопросы взаимодействия и направления дальнейшего сотрудничества, планы совместных информационных мероприятий, а также наградил крымских активистов информационной сферы знаками Союза журналистов России "за заслуги".

"В интересах обеспечения национальной безопасности Украины 22 февраля 2018 года гражданину Российской Федерации Соловьеву Владимиру Геннадиевичу вынесено постановление о запрете въезда в Украину сроком на три года", - отмечается в заявлении СБУ.

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