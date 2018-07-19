Хотел вешать коррупционеров, а сам попался: за что мэр Сколе взял 68 тыс грн

19 июля, 2018, 13:31

Мэр львовского города Сколе Владимир Москаль был задержан на взятке в 68 тысяч гривен. За это в горсовете не должны были препятствовать выделению земли конкретному гражданину

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

"В рамках уголовного производства мы установили, что за беспрепятственное выделение гражданину земельного участка мэр требовал от него землю и недвижимость в центре города, которые необходимо было оформить на его родственника", - отметил заместитель руководителя Департамента защиты экономики Нацполиции.

Городской совет принял решение о безвозмездном выделении гражданину в собственность земельного участка и нотариально оформила право собственности на землю и имущество на имя родственника, якобы последний купил их за 68 тыс гривен.

18 июля задержали мэра за взяточничество после обмена соответствующими документами, подтверждающими факт преступления.

Сейчас Москаль задержан в порядке статьи 208 УПК Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

В первый раз он был задержан в августе 2015 года.

"В тот раз было получено 18 000 гривен неправомерной выгоды. Мэр даже привлек в качестве посредника юрисконсульта городского совета, рассчитывая, что таким образом ему удастся отвести от себя любые подозрения", - сообщил Руслан Марчук.

В апреле этого года Владимир Москаль предлагал в Сколе установить виселицу для коррупционеров, к которой за ноги привязывали бы нарушителей и "били палками по заднице".