Кандидат в депутаты Молдовы и выходец из России: в сети показали ликвидированных оккупантов

19 июля, 2018, 14:01

На Донбассе 17 и 18 июля ликвидировали двух наемников оккупантов - Андрея Боришпольца и Олега Бецияна

Об этом сообщает офицер 53-й ОМБр ВСУ Анатолий Штефан на своей странице в Facebook.

17 июля смертельным выстрелом снайпера ликвидировали Боришпольця, который числился в базе "Миротворца". Наемник был родом из России, Курганской области. Отмечается, что он работал на оккупантов в районе Горловки.

18 июля ликвидировали Бецияна, который был родом из Беларуси. Он также был в базе "Миротворца".

"Террорист подразделения "Пятнашка". Председатель территориальной организации Бричени партии "Патриоты Молдовы". Кандидат в депутаты Парламерту РМ", - написал Штефан.