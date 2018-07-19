 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Кандидат в депутаты Молдовы и выходец из России: в сети показали ликвидированных оккупантов

На Донбассе 17 и 18 июля ликвидировали двух наемников оккупантов - Андрея Боришпольца и Олега Бецияна

Об этом сообщает офицер 53-й ОМБр ВСУ Анатолий Штефан на своей странице в Facebook.

17 июля смертельным выстрелом снайпера ликвидировали Боришпольця, который числился в базе "Миротворца". Наемник был родом из России, Курганской области. Отмечается, что он работал на оккупантов в районе Горловки.

18 июля ликвидировали Бецияна, который был родом из Беларуси. Он также был в базе "Миротворца".

"Террорист подразделения "Пятнашка". Председатель территориальной организации Бричени партии "Патриоты Молдовы". Кандидат в депутаты Парламерту РМ", - написал Штефан.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

19 июля, 2018 четверг

больше новостей

19 июля, 2018 четверг

18 июля, 2018 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать