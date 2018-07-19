Кандидат в депутаты Молдовы и выходец из России: в сети показали ликвидированных оккупантов
19 июля, 2018, 14:01
На Донбассе 17 и 18 июля ликвидировали двух наемников оккупантов - Андрея Боришпольца и Олега Бецияна
Об этом сообщает офицер 53-й ОМБр ВСУ Анатолий Штефан на своей странице в Facebook.
17 июля смертельным выстрелом снайпера ликвидировали Боришпольця, который числился в базе "Миротворца". Наемник был родом из России, Курганской области. Отмечается, что он работал на оккупантов в районе Горловки.
18 июля ликвидировали Бецияна, который был родом из Беларуси. Он также был в базе "Миротворца".
"Террорист подразделения "Пятнашка". Председатель территориальной организации Бричени партии "Патриоты Молдовы". Кандидат в депутаты Парламерту РМ", - написал Штефан.
- Напомним, за минувшие сутки в зоне проведения ООС потери оккупантов составили 2 человека, 5 получили ранения.
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