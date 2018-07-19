Канада выделит $30 млн на поддержку бизнеса в Украине. Кому будут выдавать гранты
Об этом рассказала заместитель министра экономического развития и торговли Украины, торговый представитель Украины Наталья Никольская в эфире Еспресо.TV.
19 июля в Украину со своим первым визитом прибыла министр по вопросам международного развития Канады Мари-Клод Бибо и анонсировала новый проект в Украине, который будет поддерживать женское предпринимательство.
"Правительство Канады будет выбирать предложения и награждать грантами в первую очередь женское предпринимательство и женские экспортно-ориентированные бизнесы. Почему это важно? Это не про феминизм, скорее, об экономическом прагматизме. Ведь Международный экономический центр установил, если к международной торговли дополнительно привлечь 10-20% женщин, то к 2020 году можно удвоить глобальное ВВП", - пояснила Никольская.
Задача канадского проекта и проекта Минэкономразвития She Exports - увеличить количество успешных женщин в бизнесах, которые не считают женскими. Например, бизнес информационных и коммуникационных технологий или машиностроительное предпринимательство.
"К сожалению, у нас эти отрасли не считают женскими. Также ряд секторов, в частности, производство авиапрома или авиатехники. Важно не искусственным способом создавать условия, а поддерживать существующие инициативы", - подытожила торговый представитель Украины.
- Напомним, Канада объявила о начале новой программы поддержки женщин и наиболее уязвимых слоев населения через создание для них благоприятных условий для предпринимательской деятельности в Украине. Общий фонд программы составит $30 млн.
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