Канада выделит $30 млн на поддержку бизнеса в Украине. Кому будут выдавать гранты

19 июля, 2018, 20:55

Правительство Канады начал новый проект по поддержке женщин и уязвимых слоев населения путем предоставления грантов для их бизнес-инициатив

Об этом рассказала заместитель министра экономического развития и торговли Украины, торговый представитель Украины Наталья Никольская в эфире Еспресо.TV.

19 июля в Украину со своим первым визитом прибыла министр по вопросам международного развития Канады Мари-Клод Бибо и анонсировала новый проект в Украине, который будет поддерживать женское предпринимательство.

"Правительство Канады будет выбирать предложения и награждать грантами в первую очередь женское предпринимательство и женские экспортно-ориентированные бизнесы. Почему это важно? Это не про феминизм, скорее, об экономическом прагматизме. Ведь Международный экономический центр установил, если к международной торговли дополнительно привлечь 10-20% женщин, то к 2020 году можно удвоить глобальное ВВП", - пояснила Никольская.

Задача канадского проекта и проекта Минэкономразвития She Exports - увеличить количество успешных женщин в бизнесах, которые не считают женскими. Например, бизнес информационных и коммуникационных технологий или машиностроительное предпринимательство.

"К сожалению, у нас эти отрасли не считают женскими. Также ряд секторов, в частности, производство авиапрома или авиатехники. Важно не искусственным способом создавать условия, а поддерживать существующие инициативы", - подытожила торговый представитель Украины.