Канада привлекла фрегат в натовскую группу сдерживания России
Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Канады.
Фрегат присоединится ко второй постоянной морской группе НАТО на ее пути в Средиземное море в рамках поддержки Канадой мер безопасности и сдерживания в Центральной и Восточной Европе.
К выполнению задания приступит канадский фрегат Ville de Quebec, который заменит боевой корабль Сент-Джонс, что находился в Европе полгода. Канада также отправит в Европу новейший вертолет CH-148 Cyclone, который впервые будет применен в реальных условиях.
Напомним, что канадский флот находится в Европе в рамках операции REASSURANCE, призванной защитить европейские страны от возможной агрессии России. Сухопутный компонент этой миссии включает постоянное пребывание в Латвии 500 канадских военных.
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