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Канада привлекла фрегат в натовскую группу сдерживания России

Канада привлекла свой фрегат к морской операции НАТО по поддержанию безопасности в Центральной и Восточной Европе

Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Канады.

Фрегат присоединится ко второй постоянной морской группе НАТО на ее пути в Средиземное море в рамках поддержки Канадой мер безопасности и сдерживания в Центральной и Восточной Европе.

К выполнению задания приступит канадский фрегат Ville de Quebec, который заменит боевой корабль Сент-Джонс, что находился в Европе полгода. Канада также отправит в Европу новейший вертолет CH-148 Cyclone, который впервые будет применен в реальных условиях.

Напомним, что канадский флот находится в Европе в рамках операции REASSURANCE, призванной защитить европейские страны от возможной агрессии России. Сухопутный компонент этой миссии включает постоянное пребывание в Латвии 500 канадских военных.

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