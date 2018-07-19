Какой будет погода 19 июля. Прогноз синоптика

19 июля, 2018, 10:54

В четверг, 19 июля, в большинстве областей Украины ожидаются кратковременные грозовые дожди, но на юге будет сухо и жарко

Об этом сообщила в эфире Эспрессо.TV синоптик Наталья Диденко.

"19 июля в большинстве областей Украины циклон снова вызывает кратковременные дожди с грозами. Воздух насыщен, местами перенасыщено влагой. Влажность воздуха достигает 70-80%, а возможно и 90-100%, но также будут "сухие" регионы - юг и восток. Там будет жарко и преимущественно без осадков, хотя в северных районах Одесской и Николаевской области могут пройти локальные дожди. Температура воздуха составит от +25°C до +29°C, на востоке и юге возможно до +30°C", - рассказала метеоролог.

В Киеве 19 июля ожидается кратковременный дождь, гроза, температура воздуха составит около +25°C.