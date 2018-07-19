 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Какой будет погода 19 июля. Прогноз синоптика

В четверг, 19 июля, в большинстве областей Украины ожидаются кратковременные грозовые дожди, но на юге будет сухо и жарко

Об этом сообщила в эфире Эспрессо.TV синоптик Наталья Диденко.

"19 июля в большинстве областей Украины циклон снова вызывает кратковременные дожди с грозами. Воздух насыщен, местами перенасыщено влагой. Влажность воздуха достигает 70-80%, а возможно и 90-100%, но также будут "сухие" регионы - юг и восток. Там будет жарко и преимущественно без осадков, хотя в северных районах Одесской и Николаевской области могут пройти локальные дожди. Температура воздуха составит от +25°C до +29°C, на востоке и юге возможно до +30°C", - рассказала метеоролог.

В Киеве 19 июля ожидается кратковременный дождь, гроза, температура воздуха составит около +25°C.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

19 июля, 2018 четверг

18 июля, 2018 среда

больше новостей

19 июля, 2018 четверг

18 июля, 2018 среда

17 июля, 2018 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать