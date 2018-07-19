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Как выглядит новая форма киевского "Динамо"


фото: fcdynamo.kiev.ua
Киевское "Динамо" презентовало футбольную форму от нового технического спонсора

Об этом сообщает официальный сайт "Динамо".

После 22 лет сотрудничества с компанией Adidas киевский футбольный клуб подписал трехлетний контракт с другим производителем спортивной экипировки New Balance. Накануне состоялась презентация формы, в которой "Динамо" будет выступать в новом сезоне.

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