Как выглядит новая форма киевского "Динамо"
19 июля, 2018, 08:29
Киевское "Динамо" презентовало футбольную форму от нового технического спонсора
Об этом сообщает официальный сайт "Динамо".
После 22 лет сотрудничества с компанией Adidas киевский футбольный клуб подписал трехлетний контракт с другим производителем спортивной экипировки New Balance. Накануне состоялась презентация формы, в которой "Динамо" будет выступать в новом сезоне.
- Ранее в сеть попали фото новой формы киевского клуба, за несколько недель до ее официальной презентации.
- 3 июля "Динамо" объявило о подписании трехлетнего контракта с New Balance.
- Новый футбольный сезон в Украине стартует 21 июля матчем за Суперкубок между "Шахтером" и "Динамо".
Читайте также
-
-
-
13 июля, 2018 Кто виноват в туристическом коллапсе
-
-
Читайте также
-
-
13 июля, 2018 Кто виноват в туристическом коллапсе
-