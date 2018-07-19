Как выглядит новая форма киевского "Динамо"

19 июля, 2018, 08:29

Киевское "Динамо" презентовало футбольную форму от нового технического спонсора

Об этом сообщает официальный сайт "Динамо".

После 22 лет сотрудничества с компанией Adidas киевский футбольный клуб подписал трехлетний контракт с другим производителем спортивной экипировки New Balance. Накануне состоялась презентация формы, в которой "Динамо" будет выступать в новом сезоне.