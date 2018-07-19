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Грабители убили олимпийского медалиста, который пытался помешать краже авто


фото: vesti.kz
В Алматы грабители смертельно ранили бронзового призера Олимпиады-2014 по фигурному катанию Дениса Тена

Об этом сообщает Vesti.kz.

Сегодня в Алматы возле ресторана на Тэна напали автоворы, которые были застигнуты им на месте преступления. Инцидент произошел около 15:00 по местному времени. После этого спортсмен в тяжелом состоянии был доставлен в больницу с ножевым ранением. Врачи боролись за жизнь Тэна, но спасти его не удалось.

Тэну было 25 лет. На Олимпиаде-2014 он стал бронзовым призером - его медаль была единственной для Казахстана на тех Играх. Также Тэн принимал участие в Играх в 2010 и 2018 годах. В 2013 году он выиграл серебряную медаль на чемпионате мира.

 

 

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