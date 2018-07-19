ГФС назвала топ-10 крупнейших налогоплательщиков

19 июля, 2018, 12:49

Государственная фискальная служба назвала крупнейших налогоплательщиков в первом полугодии 2018 года

Список предприятий опубликован на сайте ГФС.

"Крупными плательщиками Офиса за I полугодие 2018 года уплачено в Сводный бюджет в целом по Украине - 197,6 млрд грн налогов и сборов. Сотня крупнейших компаний Офиса за 6 месяцев 2018 года перечислила в Сводный бюджет Украины 146,5 млрд грн, что составляет 40,5% налоговых поступлений сводного бюджета Украины. Прирост уплаты налогов и сборов составляет 13,8 % по сравнению с соответствующим периодом прошлого года", - говорится в сообщении.

Топ-10 крупнейших плательщиков по уплате в Сводный бюджет по Украине за 6 месяцев 2018 года выглядит следующим образом:

1) ПАО "НАК "НАФТОГАЗ УКРАИНЫ" - 24,528 млрд грн, (6 месяцев 2017 года - 11,383 млрд грн);

2) ПАО "УКРГАЗДОБЫЧА" - 18,021 млрд грн, (6 месяцев 2017 года - 25,553 млрд грн);

3) ПАО "УКРНАФТА" - 7,456 млрд грн, (6 месяцев 2017 года - 5,501 млрд грн);

4) ЧАО "А/Т ТАБАЧНАЯ КОМПАНИЯ ".А.Т.- ПРИЛУКИ" - 5,929 млрд грн, 6 месяцев 2017 года - 6,970 млрд грн);

5) ПАО "УКРТАТНАФТА" - 4,513 млрд грн, (6 месяцев 2017 года - 3,759 млрд грн);

6) ПАО "УКРТРАНСГАЗ" - 4,207 млрд грн, (6 месяцев 2017 года - 4,432 млрд грн);

7) ПАО "ФИЛИПП МОРРИС УКРАИНА" - 4,107 млрд грн, (6 месяцев 2017 года - 5,835 млрд грн);

8) ПАО "ДЖЕЙ ти ИНТЕРНЕШНЛ УКРАИНА" - 3,712 млрд грн, (6 месяцев 2017 года - 4 390 млрд грн);

9) ГП "НАЭК "ЭНЕРГОАТОМ" - 3,597 млрд грн, (6 месяцев 2017 года - 4,945 млрд грн);

10) ГП "ЭНЕРГОРЫНОК" - 3,154 млрд грн, (6 месяцев 2017 года - 3,983 млрд грн).

В топ-100 украинских налогоплательщиков вошли: