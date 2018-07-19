ГФС назвала топ-10 крупнейших налогоплательщиков
Список предприятий опубликован на сайте ГФС.
"Крупными плательщиками Офиса за I полугодие 2018 года уплачено в Сводный бюджет в целом по Украине - 197,6 млрд грн налогов и сборов. Сотня крупнейших компаний Офиса за 6 месяцев 2018 года перечислила в Сводный бюджет Украины 146,5 млрд грн, что составляет 40,5% налоговых поступлений сводного бюджета Украины. Прирост уплаты налогов и сборов составляет 13,8 % по сравнению с соответствующим периодом прошлого года", - говорится в сообщении.
Топ-10 крупнейших плательщиков по уплате в Сводный бюджет по Украине за 6 месяцев 2018 года выглядит следующим образом:
1) ПАО "НАК "НАФТОГАЗ УКРАИНЫ" - 24,528 млрд грн, (6 месяцев 2017 года - 11,383 млрд грн);
2) ПАО "УКРГАЗДОБЫЧА" - 18,021 млрд грн, (6 месяцев 2017 года - 25,553 млрд грн);
3) ПАО "УКРНАФТА" - 7,456 млрд грн, (6 месяцев 2017 года - 5,501 млрд грн);
4) ЧАО "А/Т ТАБАЧНАЯ КОМПАНИЯ ".А.Т.- ПРИЛУКИ" - 5,929 млрд грн, 6 месяцев 2017 года - 6,970 млрд грн);
5) ПАО "УКРТАТНАФТА" - 4,513 млрд грн, (6 месяцев 2017 года - 3,759 млрд грн);
6) ПАО "УКРТРАНСГАЗ" - 4,207 млрд грн, (6 месяцев 2017 года - 4,432 млрд грн);
7) ПАО "ФИЛИПП МОРРИС УКРАИНА" - 4,107 млрд грн, (6 месяцев 2017 года - 5,835 млрд грн);
8) ПАО "ДЖЕЙ ти ИНТЕРНЕШНЛ УКРАИНА" - 3,712 млрд грн, (6 месяцев 2017 года - 4 390 млрд грн);
9) ГП "НАЭК "ЭНЕРГОАТОМ" - 3,597 млрд грн, (6 месяцев 2017 года - 4,945 млрд грн);
10) ГП "ЭНЕРГОРЫНОК" - 3,154 млрд грн, (6 месяцев 2017 года - 3,983 млрд грн).
В топ-100 украинских налогоплательщиков вошли:
- 21 компания добывающей сферы (в том числе АО "УКРГАЗДОБЫЧА", ПАО "УКРНАФТА" и ЧАО "ДТЭК ПАВЛОГРАДУГОЛЬ"), 10 компаний энергетического сектора (в том числе ГП "НАЭК "ЭНЕРГОАТОМ", ГП "ЭНЕРГОРЫНОК", ПАО "ЦЕНТРЭНЕРГО", ПАО "ДТЭК ДНЕПРОЭНЕРГО", ООО "ДТЭК ВОСТОКЭНЕРГО");
- 17 предприятий транспортной отрасли (в том числе АО "УКРТРАНСГАЗ", ПАО "УКРЗАЛИЗНЫЦЯ", ГП "АМПУ", ГП "МА "БОРИСПОЛЬ", ООО "НОВАЯ ПОЧТА");
- 7 металлургических компаний (в том числе ПАО "АРСЕЛОРМИТТАЛ КРИВОЙ РОГ", ПАО "ЗАПОРОЖСТАЛЬ");
- 1 машиностроительный завод (АО "МОТОР СИЧ");
- 9 банков (в том числе ПАО КБ "ПРИВАТБАНК", АО "УКРЭКСИМБАНК", ПАО "АЛЬФА-БАНК");
- 7 фирм по производству алкогольных напитков и 6 производителей и торговцев табачными изделиями;ї
- 4 компании сферы связи ("Укртелеком" и 3 мобильные операторы);
- 3 предприятия оптовой торговли и 4 предприятия розничной торговли;
- 3 производителя кокса и продуктов нефтепереработки (ОАО "АКХЗ", ПАО "ЗАПОРОЖКОКС", ПАО "УКРТАТНЕФТЬ");
- 2 предприятия пищевой промышленности (ГП "УК "РОШЕН" и ПИИ "МАКДОНАЛЬДЗ ЮКРЕЙН ЛТД"),
- 1 фармацевтический завод (ПАО "ФАРМАК");
- 1 производитель компьютеров и оборудования (ЧАО "СЕВЕРОДОНЕЦКОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ИМПУЛЬС");
- 1 полиграфический комбинат: (полиграфкомбинат "УКРАИНА");
- 1 хед-офис (НАК "НАФТОГАЗ УКРАИНЫ")
- 2 предприятия по исследованиям и экспериментальных разработок (ГП "КБ "ЮЖНОЕ", ГП "АНТОНОВ").
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