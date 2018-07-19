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Футбол у нас в крови: "Динамо" сняло эффектный ролик про новую форму


фото: twitter
Киевское "Динамо" в честь презентации новой формы выпустило видео с самыми яркими моментами из истории клуба

Видео появилось на страницах "Динамо в социальных сетях.

Его главным героем является Виктор Цыганков, который вместе с другими одноклубниками выходит на поле "Олимпийского" в новой форме. Основной сюжет перемежается с пейзажами Киева и кадрами крупных побед "Динамо" в еврокубках.

  • Накануне "Динамо" презентовало новую форму, которую следующих три сезона киевлянам будет поставлять американская компания New Balance.


 

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