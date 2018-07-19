ЕС ввел 25% пошлины на украинскую металлургию
Европейская комиссия ввела предварительные защитные меры в рамках расследования по металлопродукции. Решение об этом вступает в силу 19 июля 2018 года.
Поэтому с этого времени ЕС вводит пошлины на 28 видов металлургической продукции, до 23 видов из которых вводятся предварительные меры в виде тарифной квоты сроком на 200 дней.
“Тарифные квоты будут применяться на основе принципа “first come, first served (первый пришел — первый получил), а после того как квота будет исчерпана до следующих поставок будет применяться пошлина в размере 25%”, — передает пресс-служба Министерства экономического развития и торговли.
Согласно данным МЭРТ, объем экспорта украинской металлургии в ЕС в 2017 году превысил $1,44 млрд.
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В МЭРТ сообщают, что Украина будет защищать интересы украинских металлургов в рамках защитного расследования в ЕС.
Минэкономразвития будет настаивать на таких аргументах:
· ЕС не имеет достаточных оснований для возбуждения расследования в соответствии с требованиями ВТО, а также учитывая текущее состояние развития металлургической отрасли ЕС;
· Украина имеет тесные торгово-экономические отношения с ЕС, которые основываются на положениях Соглашения об ассоциации с ЕС, в частности в части создания углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли, реализация которых предусматривает двусторонний развитие торговли между Украиной и ЕС без применения мер способом, что создает искусственные и избыточные барьеры в торговле,
· в отношении товаров в отношении которых одновременно будут действовать антидемпинговые и защитные меры, должен быть внедрен компенсаторный механизм;
· Украина является развивающейся страной, для целей защитных расследований (что закреплено в статье 43 Соглашения об ассоциации с ЕС) и, в соответствии с положениями соглашений ВТО, импорт украинской продукции с долей менее 3% от общего импорта товара в ЕС должен быть исключен из-под действия мер (в случае их введения).
В сентябре запланировано проведение слушаний, в которых примут участие представители Минэкономразвития и ряд украинских производителей, которые будут представлять позицию украинской стороны перед Европейской комиссией.
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Напомним, в марте администрация Трампа ввела пошлины в размере 25% на сталь и 10% на алюминий отношении Китая, России и Японии, но временно отложила введение дополнительных пошлин для ЕС, Канады, Мексики, Бразилии, Австралии и Аргентины.
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В США заявили, что именно европейская сторона попросила отложить введение пошлин для того, чтобы выработать и представить свои предложения по этому вопросу.
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Заместитель министра экономического развития и торговли Украины Наталья Микольская в эфире Еспресо.TV. сообщила, что стоимость украинской металлургической и ферросплавной продукции, попавшей под действие пошлин США, ежегодно составляет $130-140 млн.
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Микольская поехала в США, чтобы обсудить исключение украинской металлургической продукции из-под ограничительных мер.
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