ЕС ввел 25% пошлины на украинскую металлургию

19 июля, 2018, 14:57

В украинском правительстве настаивают, что такие действия противоречат нормам Всемирной организации торговли

Европейская комиссия ввела предварительные защитные меры в рамках расследования по металлопродукции. Решение об этом вступает в силу 19 июля 2018 года.

Поэтому с этого времени ЕС вводит пошлины на 28 видов металлургической продукции, до 23 видов из которых вводятся предварительные меры в виде тарифной квоты сроком на 200 дней.

“Тарифные квоты будут применяться на основе принципа “first come, first served (первый пришел — первый получил), а после того как квота будет исчерпана до следующих поставок будет применяться пошлина в размере 25%”, — передает пресс-служба Министерства экономического развития и торговли.

Согласно данным МЭРТ, объем экспорта украинской металлургии в ЕС в 2017 году превысил $1,44 млрд.

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В МЭРТ сообщают, что Украина будет защищать интересы украинских металлургов в рамках защитного расследования в ЕС.

Минэкономразвития будет настаивать на таких аргументах:

· ЕС не имеет достаточных оснований для возбуждения расследования в соответствии с требованиями ВТО, а также учитывая текущее состояние развития металлургической отрасли ЕС;

· Украина имеет тесные торгово-экономические отношения с ЕС, которые основываются на положениях Соглашения об ассоциации с ЕС, в частности в части создания углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли, реализация которых предусматривает двусторонний развитие торговли между Украиной и ЕС без применения мер способом, что создает искусственные и избыточные барьеры в торговле,

· в отношении товаров в отношении которых одновременно будут действовать антидемпинговые и защитные меры, должен быть внедрен компенсаторный механизм;

· Украина является развивающейся страной, для целей защитных расследований (что закреплено в статье 43 Соглашения об ассоциации с ЕС) и, в соответствии с положениями соглашений ВТО, импорт украинской продукции с долей менее 3% от общего импорта товара в ЕС должен быть исключен из-под действия мер (в случае их введения).

В сентябре запланировано проведение слушаний, в которых примут участие представители Минэкономразвития и ряд украинских производителей, которые будут представлять позицию украинской стороны перед Европейской комиссией.