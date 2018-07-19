Директор ФБР, которого назначил Трамп, признал вмешательство России в президентские выборы

19 июля, 2018, 17:38

Директор ФБР Кристофер Рэй заявил, что Россия до сих пор продолжает осуществлять операции с целью посеять раздор в Соединенных Штатах

Об этом сообщает CNN.

Рей заявил, что верит выводам американской разведки, которая установила, что "Россия пыталась вмешиваться в проведение последних президентских выборов" и до сих пор продолжает "преступные операции" с целью посеять раскол и разногласия в США.

"С моей точки зрения, мы должны воспринимать эту угрозу крайне серьезно и реагировать на нее с полной решимостью и сосредоточенностью", - заявил директор ФБР.

Подобное интервью Рэя вызвало резонанс в американских СМИ, ведь еще раньше президент США Дональд Трамп во время встречи с российским лидером Владимиром Путиным не поддержал выводов американской разведки по поводу российского вмешательства в выборы 2016 года. К тому же Трамп назвал расследование спецпрокурора США Роберта Мюллера "катастрофой для страны".

Читайте также: "Стыдно, впечатляюще и очень неприятно": в США раскритиковали Трампа после встречи с Путиным