 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Директор ФБР, которого назначил Трамп, признал вмешательство России в президентские выборы


фото: Reuters
Директор ФБР Кристофер Рэй заявил, что Россия до сих пор продолжает осуществлять операции с целью посеять раздор в Соединенных Штатах

Об этом сообщает CNN.

Рей заявил, что верит выводам американской разведки, которая установила, что "Россия пыталась вмешиваться в проведение последних президентских выборов" и до сих пор продолжает "преступные операции" с целью посеять раскол и разногласия в США.

"С моей точки зрения, мы должны воспринимать эту угрозу крайне серьезно и реагировать на нее с полной решимостью и сосредоточенностью", - заявил директор ФБР.

Подобное интервью Рэя вызвало резонанс в американских СМИ, ведь еще раньше президент США Дональд Трамп во время встречи с российским лидером Владимиром Путиным не поддержал выводов американской разведки по поводу российского вмешательства в выборы 2016 года. К тому же Трамп назвал расследование спецпрокурора США Роберта Мюллера "катастрофой для страны".

Читайте также: "Стыдно, впечатляюще и очень неприятно": в США раскритиковали Трампа после встречи с Путиным

Однако прибыв в США, Трамп в интервью телеканалу CBS признал президента России Владимира Путина лично ответственным за вмешательство в президентские выборы в США в 2016 году.

Напомним, в августе 2017 года Кристофер Рэй заменил на посту директора ФБР уволенного ранее Джеймса Коми. Его кандидатуру выдвинул сам президент Трамп.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

19 июля, 2018 четверг

больше новостей

19 июля, 2018 четверг

18 июля, 2018 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать