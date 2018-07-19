Действия "Днипроазота" могут содержать признаки нарушения закона, - Антимонопольный комитет

19 июля, 2018, 17:00

Действия по прекращению производства "Днипроазотом" жидкого хлора могут содержать признаки нарушения законодательства о защите экономической конкуренции

Об этом сообщает пресс-служба Антимонопольного комитета Украины.

Как пояснили в АМКУ, предоставленной АО "Днипроазот" информации недостаточно для предоставления заключения по поводу наличия в таких действиях признаков нарушения законодательства о защите экономической конкуренции, предусмотренных пунктом 1 части второй статьи 13 закона "О защите экономической конкуренции".

"Антимонопольный комитет Украины не является ценовым регулятором. Цены на хлор жидкий являются свободными и определяются субъектом хозяйствования самостоятельно. Утверждение общества о том, что цены, по которым "Днипроазот" реализовывал и планировал реализовывать хлор, существенно ниже рыночных из-за зарегулированности отрасли и неэффективного вмешательства государства, не основаны на действующем законодательстве", - говорится в сообщении.

Ссылка "Днипроазота" на субъектов хозяйствования - посредников, которые поставляют хлор предприятиям централизованного водоснабжения по ценам, значительно превышавшим отпускные цены "Днипроазота", являются безосновательными. Законом "О публичных закупках" не ограничено право "Днипроазота" выступать самостоятельным участником в процедурах закупок предприятиями централизованного водоснабжения хлора жидкого и предлагать такую цену товара, которую предприятие считает экономически обоснованной.

Отметим, что 2 июля “Днипроазот” обратился в АМКУ в порядке статьи 14 закона «О защите экономической конкуренции» по поводу соответствия законодательству его действий, а именно: прекращения производства хлора жидкого и повышения цен на свои товары.