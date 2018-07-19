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Цукерберг заверил, что видел доказательства вмешательства России в выборы США

Генеральный директор Facebook Марк Цукерберг заявил, что нет причин не верить американским разведчикам в деле относительно вмешательства России в американские выборы 2016 года

Об этом он заявил в интервью одномуз изданий, сообщает CNBC.

Он отметил, что данные, которые были получены командой соцсети, совершенно четко указывают на то, что россияне пытались вмешаться в выборы и это не "чья-то выдумка".

"Мы проследили деятельность (агентства интернет-исследований, связанного с Кремлем) не только благодаря тому, что они пытались сделать в США, но мы проследили эту деятельность в том, что они пытались манипулировать культурой и новостями в самой России", - подчеркнул Цукерберг.

  • Напомним, в столице Финляндии Хельсинки 16 июля провели встречу президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин. После встречи Путин заявил, что Россия не вмешивалась в выборы президента США в 2016 году. Трамп поддержал заявление Путина.
  • На следующий день Трамп заявил, что соглашается с выводами разведки о том, что Россия вмешивалась в американские выборы, а на брифинге с Путиным была "оговорка".
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