Цукерберг заверил, что видел доказательства вмешательства России в выборы США

19 июля, 2018, 12:44

Генеральный директор Facebook Марк Цукерберг заявил, что нет причин не верить американским разведчикам в деле относительно вмешательства России в американские выборы 2016 года

Об этом он заявил в интервью одномуз изданий, сообщает CNBC.

Он отметил, что данные, которые были получены командой соцсети, совершенно четко указывают на то, что россияне пытались вмешаться в выборы и это не "чья-то выдумка".

"Мы проследили деятельность (агентства интернет-исследований, связанного с Кремлем) не только благодаря тому, что они пытались сделать в США, но мы проследили эту деятельность в том, что они пытались манипулировать культурой и новостями в самой России", - подчеркнул Цукерберг.