Черногория ответила на заявление Трампа о Третьей мировой

19 июля, 2018, 20:41

Правительство Черногории в ответ на слова президента США Дональда Трампа о том, что страна может втянуть НАТО в новую войну, заявил, что Черногория способствует укреплению мира и безопасности в Европе

Об этом сообщает Reuters.

Власти Черногории также отметили, что после вступления в НАТО солдаты этой страны вносят вклад в мир и стабильность не только в Европе, но и по всему миру. В частности, напомнили, что черногорский контингент участвует вместе с американцами в операциях в Афганистане.

"Мы строим дружеские отношения и в то же время можем смело защищать наши собственные национальные интересы. В современном мире важно не то, насколько вы велики или малы, а насколько вы цените ценности свободы, солидарности и демократии", - говорится в заявлении правительства.