Черногория ответила на заявление Трампа о Третьей мировой
19 июля, 2018, 20:41
Правительство Черногории в ответ на слова президента США Дональда Трампа о том, что страна может втянуть НАТО в новую войну, заявил, что Черногория способствует укреплению мира и безопасности в Европе
Об этом сообщает Reuters.
Власти Черногории также отметили, что после вступления в НАТО солдаты этой страны вносят вклад в мир и стабильность не только в Европе, но и по всему миру. В частности, напомнили, что черногорский контингент участвует вместе с американцами в операциях в Афганистане.
"Мы строим дружеские отношения и в то же время можем смело защищать наши собственные национальные интересы. В современном мире важно не то, насколько вы велики или малы, а насколько вы цените ценности свободы, солидарности и демократии", - говорится в заявлении правительства.
- Напомним, что в интервью телеканалу Fox News, записанном в Хельсинки, Трамп заявил, что Черногория - маленькая страна, которая может втянуть Североатлантический альянс в новую войну.
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