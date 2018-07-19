Бюджет Украины будет терять 2 млрд из-за закона о "евробляхах". Вывод Кабмина

19 июля, 2018, 18:19

В Кабинете министров поддержали проект закона, призванный снизить акцизы на растаможку авто, однако подчеркнули, что из-за его принятия бюджет ежегодно будет терять 2 млрд гривень

Об этом говорится в заключении Кабмина к проекту закона №8487, передает "Экономическая правда".

"Предложенное снижение ставок акцизного налога на легковые транспортные средства может привести к уменьшению поступлений в бюджет на 2 млрд гривень ежегодно", - отмечается в документе.

В заключении также отмечается, что к законопроекту не поданы предложения по поводу финансового обеспечения или покрытия возможных потерь бюджета, что не согласуется со статьей 27 Бюджетного кодекса Украины.

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Вместе с тем, добавляют чиновники, внедрение предложенных ставок акцизного налога, в частности на подержанные легковые авто возрастом более 10 лет, может стать существенным препятствием для наращивания объема производства отечественных легковых транспортных средств.

"Кроме того, реализация законодательной инициативы может привести к увеличению объемов ввоза в Украину и легализации уже ввезенных подержанных транспортных средств, преимущественно тех, что были в пользовании около 10 лет", - сообщается в заключении.